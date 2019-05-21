Чехия — Швейцария: счет матча 5:4, обзор голов

Фрагмент матча
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Встреча группы B, которая прошла в Братиславе, завершилась со счетом 5:4 (1:1, 3:1, 1:2).
Победу чехам принесли голы Якуба Ворачека, Доминика Симона, Михаэля Фролика, Доминика Кубалика и Яна Рутты, поразившего пустые ворота за полторы минуты до конца игры при счете 4:4.
У швейцарцев отличились Лукас Фрик, Нино Нидеррайтер и Тристана Шервай, оформивший дубль.
Хоккей. Чемпионат мира. Группа B
Чехия — Швейцария — 5:4 (1:1, 3:1, 1:2)
Голы: Фрик — 1 (Марчини, Шервей), 2:13 — 0:1. Ворачек — 3 (бол., Коварж, Фролик), 12:21 — 1:1. Симон — 4, 20:38 — 2:1. Фролик — 7, 26:20 — 3:1. Шервей — 1 (Ворачек, Гронек, Марчини, Курашев), 26:49 — 3:2. Кубалик — 4 (Ворачек, Симон, Симон), 28:27 — 4:2. Шервей — 2 (Вебер, Марчини), 41:47 — 4:3. Нидеррайтер — 1, 56:19 — 4:4. Рутта — 1 (п.в., Йоси, Хишир), 58:33 — 5:4Вратари: Бартошак — Берра (Майер, 26:20, 57:15 — 57:54, 58:07 — 58:33, 58:47)Штраф: 14 — 14Броски: 26 (12+10+4) — 40 (11+14+15)
В турнирной таблице сборная Чехии занимает второе место (18 очков), а сборная Швейцарии — четвертое (12 очков). 0