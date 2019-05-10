Ковальчук: Первый матч, мы чуть-чуть переволновались

Капитан сборной Россииподвел итоги первого матча на чемпионате мира против Норвегии (5:2).

«Две шайбы от норвежцев пропустили. Да, дело в концентрации. Так нельзя концовку доигрывать. Будем об этом разговаривать и в следующей игре исправлять ошибки.

27-27 по броскам? Счет 5-2, поэтому — идем дальше. Ничего страшного. Функция моего звена — заводить команду, играть в свою игру. У нас неплохо получается.

Этот матч — первый на турнире. Мы чуть-чуть переволновались. Плюс лед очень мягкий, нужно к этому привыкнуть.

Пока забивает только одна бригада большинства? У ребят игра идет, поэтому — пусть забивают. Слава богу.

Если честно, другие команды меня мало волнуют. Самое главное — концентрироваться на себе. У нашей сборной огромный резерв. Будем разговаривать, смотреть разные варианты», — приводит слова Ковальчука «Спорт-Экспресс». 0