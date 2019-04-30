ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Локомотив»Битва за ЛЧ: все расклады на финише РПЛ
  • 22:52
    • «Аякс» ведет в матче с «Тоттенхэмом» после первого тайма
  • 22:23
    • «Монпелье» одержал волевую победу над ПСЖ
  • 21:59
    • Банк ВТБ купил «Динамо» за 1 рубль
  • 17:36
    • Власти Дагестана отказались выделить «Анжи» 650 миллионов рублей
  • 16:51
    • Карасев рассудит ЦСКА и «Динамо»
    Все новости спорта

    Нападающий «Колорадо» продолжит карьеру в «Авангарде»

    Авангард КХЛ Колорадо Эвеланш НХЛ
    Нападающий «Колорадо Эвеланш» Свен Андригетто продолжит карьеру в омском «Авангарде», сообщает «Спорт-Экспресс».

    Свен Андригетто
    Свен Андригетто

    В текущем сезоне на счету 26-летнего швейцарца 17 (7+10) очков в 64 матчах регулярного чемпионата НХЛ за «Эвеланш».

    В плей-офф Андригетто провел только 3 игры, получая менее 10 минут игрового времени. «Лавины» продолжают борьбу за Кубок Стэнли.

    На чемпионатах мира Андригетто набирал по очку за матч — 16 (5+11) очков в 16 играх.

    В прошлом году он стал серебряным призером ЧМ, разделив звание лучшего бомбардира сборной Швейцарии с Энцо Корви и Нино Нидеррайтером. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Долгожданное золото. ЦСКА достиг цели, завоевав Кубок Гагарина
  • 20/04/2019 в 11:10
    •
  • Прогноз
  • «Даллас» — «Сент-Луис»
  • 1.84
  • Послезавтра в 04:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Коламбус» и «Бостон» не забросят много шайб в третьей игре
  • «Коламбус» — «Бостон». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • «Сан-Хосе» на выезде обыграет «Колорадо»
  • «Колорадо» — «Сан-Хосе». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Россия или Швеция — кто победит в первом матче Чешских игр?
  • Швеция — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Мауро Икарди Футбол Трансферный дайджест. 23-29 апреляКого «Ювентус» видит в роли основного голкипера, уйдет ли Икарди из «Интера», сколько будет зарабатывать в «Реале» Погба и другие трансферные новости последних дней Вчера в 22:140
  • 16:02
    • Пресс-атташе «Спартака» призвал болельщиков не предавать клуб
  • 13:19
    • Медведева считает необходимым изучать четверные прыжки
  • 13:07
    • Трусова в следующем сезоне будет выступать в образе Дейенерис Таргариен
    Фрагмент матча Футбол «Спартак» не отмазался за тульский провалСМИ — о ничейном результате «Спартака» и «Рубина» в 26-м туре РПЛ 11:120
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли «Аякс» забивать в гостях?
  • 4.21
    •
  • 23:14
    • Ракитич: Мы будем навязывать «Ливерпулю» свою игру
  • 22:38
    • Мане: Атмосфера «Камп Ноу» будет служить для нас мотивацией
  • 22:20
    • Клопп: Ничья в Барселоне будет не худшим из результатов
    «Сити» опережает «Ливерпуль» на одно очко Футбол Миллиметры до титула. «Сити» продолжает хоронить «Ливерпуль»В Англии подходит к концу очень жестокая титульная гонка Вчера в 14:270
  • 12:55
    • УЕФА назначил арбитров на полуфинальные матчи Лиги Европы
  • 11:28
    • Овечкин, Кузнецов и Орлов прибыли в расположение сборной России
  • 21:48
    • «Фортуна» хочет арендовать Смолова
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие