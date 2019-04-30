Нападающий «Колорадо» продолжит карьеру в «Авангарде»

Нападающий «Колорадо Эвеланш»продолжит карьеру в омском, сообщает «Спорт-Экспресс»

В текущем сезоне на счету 26-летнего швейцарца 17 (7+10) очков в 64 матчах регулярного чемпионата НХЛ за «Эвеланш».

В плей-офф Андригетто провел только 3 игры, получая менее 10 минут игрового времени. «Лавины» продолжают борьбу за Кубок Стэнли.

На чемпионатах мира Андригетто набирал по очку за матч — 16 (5+11) очков в 16 играх.

В прошлом году он стал серебряным призером ЧМ, разделив звание лучшего бомбардира сборной Швейцарии с Энцо Корви и Нино Нидеррайтером. 0