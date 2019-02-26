НХЛ. Шайба Дадонова, передачи Яковлева и Кучерова

«Торонто» — «Баффало» 5:3
«Торонто» обыграл «Баффало» — 5:3 (0:1, 4:1, 1:1).
По два балла за результативность в составе «Мэйпл Лифс» набрали Каспери Капанен (1+1) и Фредерик Готье (1+1). Дубль оформил капитан «Баффало» Джек Айкел.
Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду 20 минут 31 секунду и окончил матч с показателем полезности «+1».
«Торонто» с 80 очками занимает третье место на Востоке, «Баффало» (66 баллов) — десятое.
«Нью-Джерси» — «Монреаль» 2:1
«Нью-Джерси» дома обыграл «Монреаль» — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).
Победную шайбу забросил нападающий Кертис Гэбриел. Защитник «Дэвилз» Егор Яковлев провел на льду 12 минут 48 секунл и сделал результативную передачу.
«Нью-Джерси» — 14-й на Востоке (58 очков), «Монреаль» — седьмой (73 балла).
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес» 4:3 Б
«Тампа» обыграла «Лос-Анджелес» со счетом 4:3 Б (2:0, 0:0, 1:3, 0:0, 1:0) в серии буллитов.
Победный буллит в активе защитника «молний» Виктора Хедмана. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 30 бросков из 33.
Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров провел на льду 21 минуту 4 секунды, нанес пять бросков в створ ворот, отметился голевой передачей и окончил матч с показателем полезности «-1». Форвард «Кингз» Илья Ковальчук очков не набрал.
«Молнии» выиграли девятую встречу подряд, теперь в их активе ровно 100 очков в регулярном чемпионате и первая строчка в Восточной конференции. «Короли» потерпели восьмое кряду поражение и занимают последнее место на Западе.
«Нэшвилл» — «Эдмонтон» 3:2 Б
«Нэшвилл» победил «Эдмонтон» в домашнем матче в серии буллитов со счетом 3:2 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0).
Решающий буллит реализовал Брайан Бойл. У проигравших дубль в основное время оформил Леон Драйзайтль.
«Нэшвилл» выиграл третий матч из четырех последних. «Эдмонтон» потерпел шестое поражение в восьми встречах.
«Колорадо» — «Флорида» 3:4 ОТ
«Флорида» обыграла «Колорадо» со счетом 4:3 ОТ (0:0, 2:2, 1:1, 1:0) в овертайме.
Победную шайбу в овертайме забросил защитник «Флориды» Аарон Экблад. Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Майк Хоффман, набравший 3 (1+2) очка. В составе гостей голом отметился Евгений Дадонов.
Ворота «Эвеланш» в этой игре защищал Семен Варламов. Россиянин отразил 34 броска из 38. Защитник Никита Задоров отыграл 17 минут 11 секунд и набрал «+1».
«Колорадо» — девятый на Западе (66 очков), «Флорида» — 12-я на Востоке (64 балла).
«Ванкувер» — «Анахайм» 4:0
«Ванкувер» разгромил «Анахайм» — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0).
В составе победителей дубль оформил Бо Хорват, еще по шайбе забросили Алекс Бига и Николай Голдобин.
Главным героем матча стал голкипер «Кэнакс» Якоб Маркстрём, отразивший 29 бросков и отыгравший на ноль.
«Анахайм» проиграл третью игру подряд и с 57 очками занимают 14 место на Западе. «Ванкувер» прервал серию из трех поражений и идет 11-м (62 балла).