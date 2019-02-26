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    НХЛ. Шайба Дадонова, передачи Яковлева и Кучерова

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 26 февраля

    НХЛ Ванкувер Кэнакс Анахайм Дакс Флорида Пантерз Колорадо Эвеланш Эдмонтон Ойлерз Нэшвилл Предаторз Тампа-Бэй Лайтнинг Лос-Анджелес Кингз Нью-Джерси Дэвилз Монреаль Канадиенс Торонто Мэйпл Лифс Баффало Сэйбрз
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    «Торонто» — «Баффало» 5:3

    «Торонто» обыграл «Баффало» — 5:3 (0:1, 4:1, 1:1).

    По два балла за результативность в составе «Мэйпл Лифс» набрали Каспери Капанен (1+1) и Фредерик Готье (1+1). Дубль оформил капитан «Баффало» Джек Айкел.

    Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду 20 минут 31 секунду и окончил матч с показателем полезности «+1».

    «Торонто» с 80 очками занимает третье место на Востоке, «Баффало» (66 баллов) — десятое.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торонто» — «Баффало» — 5:3 (0:1, 4:1, 1:1)
    Голы: Айкел — 20 (бол., Райнхарт, Далин), 19:07 — 0:1. Таварес — 35 (Маззин, Дермотт), 23:48 — 1:1. Мэттьюс — 30 (Капанен, Юнссон), 25:24 — 2:1. Готье — 3 (Гардинер, Т. Мур), 25:52 — 3:1. Эннис — 9 (Готье, Райлли), 33:07 — 4:1. Райнхарт — 18 (бол., Скиннер, Далин), 37:25 — 4:2. Айкел — 21 (Поминвилль, Ристолайнен), 40:09 — 4:3. Капанен — 19 (мен., Браун), 57:42 — 5:3Вратари: Андерсен — Хаттон (Улльмарк, 25:52, 57:59 — 59:56)Штраф: 10-2Броски: 33 (6+17+10) — 34 (16+10+8)

    «Торонто» — «Баффало» 5:3

    «Нью-Джерси» — «Монреаль» 2:1

    «Нью-Джерси» дома обыграл «Монреаль» — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

    Победную шайбу забросил нападающий Кертис Гэбриел. Защитник «Дэвилз» Егор Яковлев провел на льду 12 минут 48 секунл и сделал результативную передачу.

    «Нью-Джерси» — 14-й на Востоке (58 очков), «Монреаль» — седьмой (73 балла).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нью-Джерси» — «Монреаль» — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
    Голы: Бастиан — 1 (Кэррик, Яковлев), 12:35 — 1:0. Гэбриел — 2 (Кэррик, Руни), 23:06 — 2:0. Байрон — 12 (мен., Дано), 46:30 — 2:1Вратари: Шнайдер — Прайс (58:32)Штраф: 10-22Броски: 22 (10+6+6) — 35 (11+14+10)

    «Нью-Джерси» — «Монреаль» 2:1

    «Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес» 4:3 Б

    «Тампа» обыграла «Лос-Анджелес» со счетом 4:3 Б (2:0, 0:0, 1:3, 0:0, 1:0) в серии буллитов.

    Победный буллит в активе защитника «молний» Виктора Хедмана. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 30 бросков из 33.

    Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров провел на льду 21 минуту 4 секунды, нанес пять бросков в створ ворот, отметился голевой передачей и окончил матч с показателем полезности «-1». Форвард «Кингз» Илья Ковальчук очков не набрал.

    «Молнии» выиграли девятую встречу подряд, теперь в их активе ровно 100 очков в регулярном чемпионате и первая строчка в Восточной конференции. «Короли» потерпели восьмое кряду поражение и занимают последнее место на Западе.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес» — 4:3 Б (2:0, 0:0, 1:3, 0:0, 1:0)
    Голы: Пойнт — 36 (бол., Стэмкос, Кучеров), 1:05 — 1:0. Чирелли — 12 (Коберн, Гурд), 8:08 — 2:0. Иафалло — 14 (Вагнер), 45:20 — 2:1. Бродзински — 1 (Лейпсик), 50:30 — 2:2. Вагнер — 9 (Льюис, Уокер), 51:06 — 2:3. Миллер — 11 (Стэмкос), 52:04 — 3:3Победный буллит: ХедманВратари: Василевский — КэмпбеллШтраф: 8-8Броски: 34 (6+14+11+3) — 33 (10+9+13+1)

    «Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес» 4:3 Б

    «Нэшвилл» — «Эдмонтон» 3:2 Б

    «Нэшвилл» победил «Эдмонтон» в домашнем матче в серии буллитов со счетом 3:2 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0).

    Решающий буллит реализовал Брайан Бойл. У проигравших дубль в основное время оформил Леон Драйзайтль.

    «Нэшвилл» выиграл третий матч из четырех последних. «Эдмонтон» потерпел шестое поражение в восьми встречах.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нэшвилл» — «Эдмонтон» — 3:2 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Драйзайтль — 37 (мен.), 2:08 — 0:1. Сиссонс — 11 (Гримальди, Суббан), 31:43 — 1:1. Суббан — 6 (Бонино, Ярнкрок), 33:07 — 2:1. Драйзайтль — 38 (бол., Чейссон), 49:12 — 2:2Победный буллит: БойлВратари: Ринне — КоскиненШтраф: 6-10Броски: 38 (10+12+15+1) — 27 (9+9+9+0)

    «Нэшвилл» — «Эдмонтон» 3:2 Б

    «Колорадо» — «Флорида» 3:4 ОТ

    «Флорида» обыграла «Колорадо» со счетом 4:3 ОТ (0:0, 2:2, 1:1, 1:0) в овертайме.

    Победную шайбу в овертайме забросил защитник «Флориды» Аарон Экблад. Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Майк Хоффман, набравший 3 (1+2) очка. В составе гостей голом отметился Евгений Дадонов.

    Ворота «Эвеланш» в этой игре защищал Семен Варламов​. Россиянин отразил 34 броска из 38. Защитник Никита Задоров отыграл 17 минут 11 секунд и набрал «+1».

    «Колорадо» — девятый на Западе (66 очков), «Флорида» — 12-я на Востоке (64 балла).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Колорадо» — «Флорида» — 3:4 ОТ (0:0, 2:2, 1:1, 0:1)
    Голы: Жост — 9 (Немет, Комфер), 22:12 — 1:0. Рантанен — 26 (Бэрри), 34:31 — 2:0. Брауэр — 8 (Яндл, Уигар), 38:26 — 2:1. Дадонов — 22 (бол., Барков, Хоффман), 39:35 — 2:2. Брассар — 11 (Грэйвс, Бэрри), 47:49 — 3:2. Хоффман — 27 (Яндл, Уигар), 51:57 — 3:3. Экблад — 11 (Хоффман), 60:26 — 3:4Вратари: Варламов — ЛуонгоШтраф: 4-4Броски: 39 (10+14+14+1) — 38 (6+20+11+1)

    «Ванкувер» — «Анахайм» 4:0

    «Ванкувер» разгромил «Анахайм» — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0).

    В составе победителей дубль оформил Бо Хорват, еще по шайбе забросили Алекс Бига и Николай Голдобин.

    Главным героем матча стал голкипер «Кэнакс» Якоб Маркстрём, отразивший 29 бросков и отыгравший на ноль.

    «Анахайм» проиграл третью игру подряд и с 57 очками занимают 14 место на Западе. «Ванкувер» прервал серию из трех поражений и идет 11-м (62 балла).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ванкувер Кэнакс» — «Анахайм Дакс» — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
    Голы: Голдобин — 7 (Петтерссон), 8:04 — 1:0. Бига — 2 (Пулио, Спунер), 16:40 — 2:0. Хорват — 22 (бол., Бозер, Петтерссон), 22:22 — 3:0. Хорват — 23 (Лейво), 47:12 — 4:0Вратари: Маркстрем — БойлШтраф: 4-4Броски: 29 (6+10+13) — 29 (14+8+7)
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