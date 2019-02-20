«Спартак» уступил «Сочи», проиграв в четвертый раз подряд

В матче регулярного чемпионата КХЛодержал домашнюю победу над московскимсо счетом 2:0.

У победителей встречи голами отметились Эрик О’Делл (5-я минута, буллит) и Мартин Бакош (44).

«Сочи» одержал четвертую победу подряд и с 64 очками занимает седьмое место в Западной конференции.

«Спартак», потерпевший поражение в четвертой игре подряд, расположился на шестой строчке — 64 очка.

В следующем матче красно-белые 22 февраля на выезде сыграют с «Северсталью», а «леопарды» в тот же день примут «Слован».