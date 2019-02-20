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    «Спартак» уступил «Сочи», проиграв в четвертый раз подряд

    КХЛ Сочи Спартак
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» одержал домашнюю победу над московским «Спартаком» со счетом 2:0.

    «Спартак» — «Сочи»
    «Спартак» — «Сочи»
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    У победителей встречи голами отметились Эрик О’Делл (5-я минута, буллит) и Мартин Бакош (44).

    «Сочи» одержал четвертую победу подряд и с 64 очками занимает седьмое место в Западной конференции.

    «Спартак», потерпевший поражение в четвертой игре подряд, расположился на шестой строчке — 64 очка.

    В следующем матче красно-белые 22 февраля на выезде сыграют с «Северсталью», а «леопарды» в тот же день примут «Слован».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» (Сочи) — «Спартак» (Москва) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
    Голы: О`Делл — 22 (буллит), 5:05 — 1:0. Бакош — 7 (бол., Калетник), 44:12 — 2:0Вратари: Барулин — Гудачек (59:17)Броски: 23 (12+5+6) — 32 (7+14+11)Штраф: 8 — 8
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