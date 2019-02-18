Тарасенко признан третьей звездой дня в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте объявила имена троих лучших хоккеистов игрового дня.

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Первой звездой дня признан нападающий «Флориды» Александр Барков, оформивший хет-трик и сделавший результативную передачу в матче с «Монреалем» (6:3).

Второй звездой стал голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон, отыгравший на ноль в матче с «Миннесотой» (4:0). Канадский вратарь отразил 40 бросков.

Третьей звездой назван российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, который в том же матче забросил шайбу и отдал две результативные передачи. 27-летний форвард смог преодолеть отметку в 400 очков за карьеру в НХЛ. 0