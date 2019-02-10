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    Россия обыграла Чехию в последнем матче шведского этапа Евротура

    Евротур Сборная России Сборная Чехии
    Сборная России в заключительном матче шведского этапа Еврохоккейтура победила сборную Чехии.

    Россия — Чехия
    Россия — Чехия
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    Матч завершился со счетом 3:1.

    Дублем у россиян отметился форвард Андрей Кузьменко, еще одну шайбу забросил нападающий Александр Кадейкин.

    Отметим, что в третьем периоде голкипер сборной России Илья Коновалов сумел отразить буллит.

    Напомним, ранее на шведском этапе Евротура Россия по буллитам обыграла Финляндию (3:2 Б), а затем уступила Швеции (2:4).

    Еврохоккейтур
    Россия — Чехия — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
    Голы: Т. Зогорна — 1 (Заморски, Коближек), 28:44 — 0:1. Кузьменко — 5 (Окулов, Береглазов), 34:53 — 1:1. Кузьменко — 6, 39:01 — 2:1. Кадейкин — 1 (Рафиков, Алексеев), 53:52 — 3:1Нереализованный буллит: Квапил (Чехия), 46:48 (Вратарь)Вратари: Коновалов — ГрубецШтраф: 6-8Броски: 25 (5+10+10) — 13 (3+3+7)
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