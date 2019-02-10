НХЛ. Три очка Панарина, 28 сэйвов Василевского, шайбы Кузнецова и Зайцева

«Баффало» — «Детройт» 3:1

«Баффало» в родных стенах одолел «Детройт» со счетом 3:1 (0:0, 3:1, 0:0).

В составе победителей шайбы на свой счет записали Конор Шири, Кейси Миттельштадт и Кайл Окпосо. У «Детройта» единственный гол забил Дилан Ларкин.

Благодаря этой победе, «клинки» набрали 61 очко в 54 матчах и идут на 10-м месте в Восточной конференции. «Детройт» — 14-й на Востоке (49 баллов).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало Сэйбрз» — «Детройт Ред Уингз» — 3:1 (0:0, 3:1, 0:0) Голы: Шири — 9, 21:15 — 1:0. Миттельштадт — 8 (бол., Айкел, Далин), 30:05 — 2:0. Ларкин — 23 (бол., Ванек, Атанасиу), 37:14 — 2:1. Окпосо — 10 (бол., Ристолайнен, Родригес), 39:29 — 3:1Вратари: Улльмарк — Ховард (57:28)Штраф: 8-6Броски: 21 (4+12+5) — 29 (12+5+12)

«Баффало» — «Детройт» 3:1

«Нью-Джерси» — «Миннесота» 2:4

«Миннесота» в гостях победила «Нью-Джерси» — 4:2 (1:1, 2:0, 1:1).

«Миннесота» с 59 очками расположился на седьмом месте в Западной конференции. «Дэвилз» с 48 баллами занимает 15-й позицию на Востоке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси Дэвилз» — «Миннесота Уайлд» — 2:4 (1:1, 0:2, 1:1) Голы: Сени — 5 (Батчер), 6:57 — 1:0. Фолиньо — 5 (Патерин, Канин), 12:19 — 1:1. Паризе — 22 (бол., Сутер), 24:34 — 1:2. Эрикссон Эк — 4 (Бродин, Фолиньо), 35:07 — 1:3. Братт — 5 (Сиверсон), 43:56 — 2:3. Канин — 2, 47:40 — 2:4Вратари: Шнайдер (57:23) — ДубникШтраф: 11-9Броски: 18 (7+6+5) — 33 (12+11+10)

«Нью-Джерси» — «Миннесота» 2:4

«Филадельфия» — «Анахайм» 6:2

«Филадельфия» дома разгромила «Анахайм» — 6:2 (4:0, 0:1, 2:1).

«Филадельфия» — 11-я на Востоке (57 баллов), «Анахайм» — 15-й на Западе (51 очко).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Анахайм» — 6:2 (4:0, 0:1, 2:1) Голы: Вароун — 3 (Раффль), 2:44 — 1:0. Кутюрье — 23 (Хегг, Вароун), 10:24 — 2:0. Раффль — 4 (мен., Лотон, Макдональд), 11:44 — 3:0. Линдблум — 8 (Кутюрье, Ворачек), 17:46 — 4:0. Хенрик — 10 (бол., Ритчи, Гецлаф), 20:51 — 4:1. Ритчи — 8 (бол., Гецлаф, Ракелль), 44:57 — 4:2. Патрик — 11 (бол., Кутюрье, Конекны), 52:15 — 5:2. Конекны — 15 (Санхейм, ван Римсдайк), 58:49 — 6:2Вратари: Харт — Джонсон (Бойл, 20:00)Штраф: 10-12Броски: 40 (14+13+13) — 32 (12+9+11)

«Филадельфия» — «Анахайм» 6:2

«Сент-Луис» — «Нэшвилл» 3:2

«Сент-Луис» обыграл «Нэшвилл» со счетом 3:2 (2:0, 1:1, 0:1).

Одна из шайб «Блюз» на счету нападающего Владимира Тарасенко. Россиянин провел на льду 17 минут, нанес 4 броска в створ и набрал показатель «+1».

Форвард Иван Барбашев за 9 минут 43 секунды сделал 1 результативную передачу и также заработал «+1».

«Сент-Луис» набрал 57 очков в 53 матчах и закрепился на восьмом месте на Западе. «Нэшвилл» — четвертый (70 баллов).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Нэшвилл» — 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) Голы: Данн — 7 (Томас, Сундквист), 4:37 — 1:0. Тарасенко — 19 (Шенн), 18:45 — 2:0. Экхольм — 7 (бол., Смит, Суббан), 27:28 — 2:1. Макичерн — 2 (Барбашев, Томас), 30:58 — 3:1. Джохансен — 11 (Форсберг, Йоси), 58:45 — 3:2Вратари: Биннингтон — Ринне (57:09 — 58:45, 58:52)Штраф: 7-11Броски: 33 (12+18+3) — 31 (12+7+12)

«Сент-Луис» — «Нэшвилл» 3:2

«Оттава» — «Виннипег» 5:2

«Оттава» обыграла «Виннипег» со счетом 5:2 (2:0, 2:1, 1:1).

Главным героем встречи стал голкипер хозяев Андерс Нильссон, отразивший 44 броска из 46. Дублем в составе победителей отметился Марк Стоун. 2 (1+1) балла за результативность набрал форвард «Оттавы» Мэтт Дюшейн.

«Джетс» потерпели третье поражение подряд, но занимаю третье место на Западе. «Оттава», у которой худшие показатели во всей лиге, одержала вторую победу.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Виннипег» — 5:2 (2:0, 2:1, 1:1) Голы: Стоун — 24 (Тирни, Балцерс), 2:57 — 1:0. Дзингел — 21 (Сиси, Уайт), 12:21 — 2:0. Литтл — 14 (Лайне, Бафлин), 22:00 — 2:1. Стоун — 25 (бол., Шабо, Дюшен), 29:50 — 3:1. Дюшен — 25 (Райан), 32:39 — 4:1. Смит — 6 (Пажо), 55:20 — 5:1. Лемье — 9 (Моррисси, Эпплтон), 59:17 — 5:2Вратари: Нильссон — БроссуаШтраф: 11-7Броски: 32 (13+11+8) — 46 (16+17+13)

«Оттава» — «Виннипег» 5:2

«Аризона» — «Даллас» 3:2

«Аризона» обыграла «Даллас» со счетом 3:2 (1:0, 1:0, 1:2).

Форвард «Старз» Александр Радулов отметился заброшенной шайбой. Этот гол стал для россиянина 15-м в сезоне. Голкипер Антон Худобин отразил 35 бросков из 38.

Эта победа позволила «Аризоне» прервать пятиматчевую серию поражений. Для «Далласа» это поражение стало вторым кряду.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Даллас» — 3:2 (1:0, 1:0, 1:2) Голы: Голигоски — 3 (бол., Гальченюк, Истерли), 8:49 — 1:0. Гальченюк — 10 (бол., Казинс, Голигоски), 35:31 — 2:0. Гальченюк — 11 (Келлер, Казинс), 43:39 — 3:0. Ритчи — 4 (Хинтс, Хейсканен), 56:21 — 3:1. Радулов — 15 (Клингберг, Бенн), 56:48 — 3:2Вратари: Кюмпер — Худобин (58:24)Штраф: 6-6Броски: 39 (18+11+10) — 35 (15+10+10)

«Аризона» — «Даллас» 3:2

«Эдмонтон» — «Сан-Хосе» 2:5

«Сан-Хосе» обыграл «Эдмонтон» — 5:2 (2:0, 1:1, 2:1).

Хет-трик в этой встрече сделал нападающий «Шаркс» Кевин Лабанк.

«Эдмонтон» (53 очка) — 13-й на Западе, «Сан-Хосе» — второй (73 балла).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Сан-Хосе» — 2:5 (0:2, 1:1, 1:2) Голы: Лабанк — 7 (Торнтон, Серенсен), 10:39 — 0:1. Кейн — 24 (Донской, Хертл), 12:18 — 0:2. Лабанк — 8 (бол., Майер, Кейн), 26:10 — 0:3. Ньюджент-Хопкинс — 17 (бол., Чейссон), 32:00 — 1:3. Лабанк — 9 (Торнтон, Диллон), 41:36 — 1:4. Хертл — 25, 44:24 — 1:5. Кассиан — 8 (Ларссон), 54:03 — 2:5Вратари: Тэлбот — ДеллШтраф: 12-4Броски: 23 (5+13+5) — 31 (12+7+12)

«Эдмонтон» — «Сан-Хосе» 2:5

«Вашингтон» — «Флорида» 4:5 ОТ

«Флорида» обыграла на выезде «Вашингтон» — 5:4 (2:0, 1:2, 1:2, 1:0) в овертайме.

Нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов забросил шайбу, переведя игру в овертайм. Победная шайба на счету форварда Майка Хоффмана.

«Вашингтон» с 67 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Флорида» — 12-я (54 балла).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Флорида» — 4:5 ОТ (0:2, 2:1, 2:1, 0:1) Голы: Ватрано — 18 (Трочек, Экблад), 12:55 — 0:1. Яндл — 8 (Мальгин, Шихан), 13:30 — 0:2. Коннолли — 11 (Бураковски), 25:02 — 1:2. Сивиур — 5 (Экблад), 29:17 — 1:3. Эллер — 7 (Дауд, Коннолли), 39:19 — 2:3. Брассар — 10, 40:07 — 2:4. Коннолли — 12 (Бураковски, Эллер), 46:12 — 3:4. Кузнецов — 13 (Орлов, Овечкин), 56:54 — 4:4. Хоффман — 25 (бол., Яндл, Барков), 61:31 — 4:5Вратари: Холтби — ЛуонгоШтраф: 8-2Броски: 30 (8+12+10+0) — 31 (9+10+9+3)

«Вашингтон» — «Флорида» 4:5 ОТ

«Монреаль» — «Торонто» 3:4 ОТ

«Торонто» на выезде обыграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3 (2:1, 0:1, 1:1, 1:0) в овертайме.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду 20 минут 2 секунды, заблокировал пять бросков и забросил шайбу.

«Монреаль» (69 очков) — четвертый на Востоке, «Торонто» — второй (71 балл).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Торонто» — 3:4 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 0:1) Голы: Э. Шоу — 12 (Питри, Доми), 0:51 — 1:0. Юнссон — 14 (Хаймэн), 2:20 — 1:1. Зайцев — 2 (Линдхольм, Райлли), 4:42 — 1:2. Татар — 17 (Уэбер, Прайс), 21:13 — 2:2. Галлахер — 22 (бол., Доми, Э. Шоу), 47:24 — 3:2. Нюландер — 3 (Таварес), 48:35 — 3:3. Таварес — 33 (Марнер, Райлли), 62:17 — 3:4Вратари: Прайс — АндерсенШтраф: 6-10Броски: 38 (15+9+14+0) — 32 (16+9+6+1)

«Монреаль» — «Торонто» 3:4 ОТ

«Тампа-Бэй» — «Питтсбург» 5:4

«Тампа-Бэй» победил «Питтсбург» со счетом 5:4 (2:1, 1:2, 2:1).

Российские игроки «Тампы» Никита Кучеров и Михаил Сергачев очков в матче не набрали. Голкипер Андрей Василевский отразил 28 бросков из 32.

Нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин участие в матче не принимал из-за травмы.

Эта игра стала для нападающего «Питтсбурга» Сидни Кросби рекордной. Он првезошел достижение Марио Лемье по количеству матчей за «Пингвинз». На счету канадца теперь 916 игр.

«Тампа-Бэй» — лидер Восточной конференции (84 очка), «Питтсбург» — восьмой с 63 баллами.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Питтсбург» — 5:4 (2:1, 1:2, 2:1) Голы: Уилсон — 1 (Блюгерс, Каллен), 13:36 — 0:1. Гурд — 14 (Пойнт, Хедман), 15:02 — 1:1. Чернак — 2 (Пакетт, Коберн), 15:59 — 2:1. Чирелли — 10 (мен., Киллорн, Макдона), 27:42 — 3:1. Маккэн — 10 (Раст), 28:31 — 3:2. Раст — 15 (Гюнтцель), 35:04 — 3:3. Джонсон — 19 (Палат, Стэмкос), 44:54 — 4:3. Миллер — 9 (Киллорн, Чирелли), 54:03 — 5:3. Пирсон — 9 (Кросби), 55:22 — 5:4Вратари: Василевский — Десмит (58:25)Штраф: 24-24Броски: 34 (19+8+7) — 32 (13+14+5)

«Тампа-Бэй» — «Питтсбург» 5:4

«Ванкувер» — «Калгари» 4:3 Б

«Ванкувер» одержал дома победу над «Калгари» — 4:3 Б (2:2, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) по буллитам.

Победный бросок исполнил 20-летний шведский нападающий Элиас Петтерссон.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер Кэнакс» — «Калгари Флэймз» — 4:3 Б (2:2, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) Голы: Хорват — 19 (Танев, Руссель), 0:44 — 1:0. Линдхольм — 24 (Монахэн, Годро), 6:39 — 1:1. Лейво — 11 (Петтерссон, Пулио), 12:58 — 2:1. Беннетт — 10 (Нил, Янковски), 13:35 — 2:2. Манджапане — 1 (Хэнифин), 33:19 — 2:3. Бозер — 19 (Петтерссон, Хаттон), 35:11 — 3:3Победный буллит: ПеттерссонВратари: Маркстрем — РиттихШтраф: 12-12Броски: 25 (11+5+8+1) — 47 (13+20+14+0)

«Вегас» — «Коламбус» 3:4

«Коламбус» в гостях переиграл «Вегас» со счетом 4:3 (1:2, 1:0, 2:1).

Российский нападающий «Блю Джэкетс» Артемий Панарин набрал 3 (1+2) очка в этой игре. Другой представитель России, голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 20 бросков.

«Вегас» (66 очков) — пятый на Западе, «Коламбус» — седьмой на Востоке (65 баллов).