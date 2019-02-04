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    «Трактор» на домашнем льду уступил «Йокериту»

    КХЛ Трактор Йокерит
    Челябинский «Трактор» потерпел поражение от финского «Йокерита» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Хоккеист «Йокерита»
    Хоккеист «Йокерита»
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    Встреча, которая прошла в Челябинске, завершилась со счетом 0:1 (0:0, 0:0, 0:1).

    Победная шайба на счету Ессе Йоэнсуу, который отличился на 57-й минуте.

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    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Йокерит» (Хельсинки) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
    Гол: Йоэнсуу — 17 (Леписто, О`Нилл), 56:38 — 0:1Вратари: Демченко (59:05 — 59:12, 59:29) — КалныньшШтраф: 2 — 2Броски: 17 (9+7+1) — 47 (14+13+20)

    «Трактор» занимает восьмое место в Восточной конференции (55 очков). «Йокерит» — четвертый на Западе (76 очков). 0

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