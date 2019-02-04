«Северсталь» всухую обыграла «Амур»

Фрагмент матча
ХК «Северсталь»
В составе победителей дубль оформил Иван Захарчук, по шайбе забросили Вадим Кудако, Юрий Трубачев и Картер Эштон.
Голкипер хозяев Доминик Фурх оформил шат-аут.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Амур» (Хабаровск) — 5:0 (0:0, 1:0, 4:0)
Голы: Кудако — 4 (Бодров, Кулда), 24:42 — 1:0. Трубачев — 10 (Монахов, Эштон), 43:50 — 2:0. Захарчук — 8 (Михнов), 49:16 — 3:0. Эштон — 8 (Гераськин), 57:47 — 4:0. Захарчук — 9 (Монахов, Якимов), 59:59 — 5:0Вратари: Фурх — АликинШтраф: 2 — 4Броски: 30 (12+7+11) — 26 (5+14+7)
«Северсталь» занимает десятое место в Западной конференции (44 очка), «Амур» — 13-й на Востоке (39 очков). 0