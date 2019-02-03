«Нефтехимик» в овертайме победил «Торпедо»

нанес поражениев выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0) в пользу гостей.

Хозяева вышли вперед на 33-й минуте усилиями Михаила Орлова. Спустя четыре минуты нападающий команды из Нижнекамска Павел Порядин восстановил паритет, а на 49-й минуте Йоонас Няттинен принес гостям минимальный перевес.

На последней минуте третьего периода Энди Мили сравнял счет и перевел в игру в овертайм, где подопечные Вячеслава Буцаева вырвали победу благодаря голу Марата Хайруллина.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1) Голы: Орлов — 6, 32:59 — 1:0. Порядин — 4 (Хисамутдинов), 36:47 — 1:1. Няттинен — 16 (бол.), 48:54 — 1:2. Миле — 15 (мен.), 59:22 — 2:2. Хайруллин — 6 (бол.), 60:32 — 2:3Вратари: Браст (58:53 — 58:58, 59:12 — 59:22) — ЕжовШтраф: 8 — 4Броски: 34 (14+5+15+0) — 35 (7+18+10+0)

В турнирной таблице Восточной конференции «Нефтехимик» занимает десятое место (48 очков), а «Торпедо» — седьмое (58 очков). 0