Нападающий «Торпедо» дисквалифицирован на один матч

Нападающий «Торпедо»пропустит ближайший матч команды в регулярном чемпионате, сообщает официальный сайт КХЛ.

20-летний хоккеист получил наказание за неспортивное поведение во встрече с «Нефтехимиком» (1:3).

«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего "Торпедо" Данила Веряева наказание по п.1.11. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении.

Видео удаления Веряева

В этом сезоне форвард провел 54 матча в регулярном чемпионате. На его счету пять заброшенных шайб и 13 голевых передач. 0