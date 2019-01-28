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    Нападающий «Торпедо» дисквалифицирован на один матч

    Торпедо Нефтехимик КХЛ
    Нападающий «Торпедо» Данил Веряев пропустит ближайший матч команды в регулярном чемпионате, сообщает официальный сайт КХЛ.

    Данил Веряев
    Данил Веряев
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    20-летний хоккеист получил наказание за неспортивное поведение во встрече с «Нефтехимиком» (1:3).

    «На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего "Торпедо" Данила Веряева наказание по п.1.11. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении.

    Видео удаления Веряева

    В этом сезоне форвард провел 54 матча в регулярном чемпионате. На его счету пять заброшенных шайб и 13 голевых передач. 0

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