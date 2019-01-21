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    «Динамо» в овертайме уступило «Северстали»

    КХЛ Динамо Северсталь
    Московское «Динамо» потерпело домашнее поражение от череповецкой «Северстали» (1:2 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

    «Северсталь» — «Динамо»
    «Северсталь» — «Динамо»
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    В составе победителей отличились Богдан Якимов (37-я минута) и Джеффри Кинрейд (63), забивший в овертайме. Единственную шайбу за хозяев забросил Виталий Меньшиков (36).

    «Северсталь» с 40 очками занимает десятое место в Западной конференции, а «Динамо» расположилось на пятой строчке — 59 очков.

    Следующим соперником обеих команд станет «Спартак». Подопечные Андрея Разина сыграют с красно-белыми 23 января на выезде, а команда Владимира Крикунова — 25 января дома.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «ХК Динамо» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Меньшиков — 2 (бол., Волков, Брюквин), 36:51 — 1:0. Якимов — 3 (Сизов, Кинрейд), 37:34 — 1:1. Кинрейд — 2 (Кодола, Марковин), 63:26 — 1:2Вратари: Еременко — КоробовБроски: 29 (2+16+9+2) — 27 (10+8+7+2)Штраф: 12 — 10
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