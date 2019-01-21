«Динамо» в овертайме уступило «Северстали»

Московскоепотерпело домашнее поражение от череповецкой(1:2 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Богдан Якимов (37-я минута) и Джеффри Кинрейд (63), забивший в овертайме. Единственную шайбу за хозяев забросил Виталий Меньшиков (36).

«Северсталь» с 40 очками занимает десятое место в Западной конференции, а «Динамо» расположилось на пятой строчке — 59 очков.

Следующим соперником обеих команд станет «Спартак». Подопечные Андрея Разина сыграют с красно-белыми 23 января на выезде, а команда Владимира Крикунова — 25 января дома.