«Динамо» в овертайме уступило «Северстали»

«Северсталь» — «Динамо»
«Северсталь»
В составе победителей отличились Богдан Якимов (37-я минута) и Джеффри Кинрейд (63), забивший в овертайме. Единственную шайбу за хозяев забросил Виталий Меньшиков (36).
«Северсталь» с 40 очками занимает десятое место в Западной конференции, а «Динамо» расположилось на пятой строчке — 59 очков.
Следующим соперником обеих команд станет «Спартак». Подопечные Андрея Разина сыграют с красно-белыми 23 января на выезде, а команда Владимира Крикунова — 25 января дома.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«ХК Динамо» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Меньшиков — 2 (бол., Волков, Брюквин), 36:51 — 1:0. Якимов — 3 (Сизов, Кинрейд), 37:34 — 1:1. Кинрейд — 2 (Кодола, Марковин), 63:26 — 1:2Вратари: Еременко — КоробовБроски: 29 (2+16+9+2) — 27 (10+8+7+2)Штраф: 12 — 10