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    НХЛ. Два очка Проворова, гол Задорова и передача Любушкина

    Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 17 января

    НХЛ Оттава Сенаторз Колорадо Эвеланш Филадельфия Флайерз Бостон Брюинз Калгари Флэймз Баффало Сэйбрз Аризона Койотс Сан-Хосе Шаркс Ванкувер Кэнакс Эдмонтон Ойлерз
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    «Аризона» — «Сан-Хосе»
    «Аризона» — «Сан-Хосе»
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    «Оттава» — «Колорадо» 5:2

    «Оттава» победила «Колорадо» со счетом 5:2 (0:0, 3:1, 2:1).

    В составе проигравшей команды голом отметился российский защитник Никита Задоров, а его одноклубник и соотечественник Семен Варламов отразил 26 из 30 бросков по своим воротам.

    «Оттава» с 41 очком занимает 16-е место на Востоке, «Колорадо» (50 баллов) — седьмой на Западе.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Оттава» — «Колорадо» — 5:2 (0:0, 3:1, 2:1)
    Голы: Ткачак — 11 (Тирни, Дзингел), 22:06 — 1:0. Стоун — 21 (Сиси), 23:13 — 2:0. Дзингел — 19 (Шабо, Дюшен), 29:01 — 3:0. Задоров — 4 (Маккиннон, Рантанен), 38:53 — 3:1. Дюшен — 19 (Смит), 47:49 — 4:1. Маккиннон — 27 (бол., Бэрри, Рантанен), 56:01 — 4:2. Дюшен — 20 (п.в.), 58:58 — 5:2Вратари: Нильссон — Варламов (55:11 — 56:01, 56:09 — 58:58)Штраф: 6-6Броски: 31 (13+8+10) — 32 (8+12+12)

    «Оттава» — «Колорадо» 5:2

    «Филадельфия» — «Бостон» 4:3

    «Филадельфия» победила на домашнем льду «Бостон» — 4:3 (1:2, 2:0, 1:1).

    Главным героем встречи матча нападающий «Флайерз» Шон Кутюрье, на счету которого хет-трик. На счету российского защитника «Филадельфии» Ивана Проворова две результативные передачи.

    «Филадельфия» — 15-я на Востоке (42 очка), «Бостон» — пятый (57 баллов).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Филадельфия» — «Бостон» — 4:3 (1:2, 2:0, 1:1)
    Голы: Пастрняк — 27 (бол., Краг, Маршан), 4:39 — 0:1. Цегларик — 1 (Дебраск, Крейчи), 9:12 — 0:2. Линдблум — 5 (Жиру, Проворов), 12:44 — 1:2. Кутюрье — 17 (Ворачек, Санхейм), 25:32 — 2:2. Кутюрье — 18 (бол., Симмондс, Жиру), 26:47 — 3:2. Кутюрье — 19 (Линдблум, Проворов), 55:53 — 4:2. Цегларик — 2 (Маршан, Краг), 58:54 — 4:3Вратари: Харт — Галак (58:01 — 58:18, 58:37 — 58:54, 59:05 — 59:44)Штраф: 21-6Броски: 19 (7+7+5) — 42 (12+17+13)

    «Филадельфия» — «Бостон» 4:3

    «Калгари» — «Баффало» 3:4 ОТ

    «Калгари» уступил в овертайме «Баффало» — 3:4 ОТ (1:0, 0:1, 2:2, 0:1).

    Автором победной шайбы стал Джек Айкел.

    «Калгари» с 64 очками лидирует в Западной конференции, «Баффало» — девятый на Востоке (52 балла).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Калгари» — «Баффало» — 3:4 ОТ (1:0, 0:1, 2:2, 0:1)
    Голы: Годро — 28 (бол., Линдхольм, Джиордано), 19:59 — 1:0. Родригес — 4 (Миттельштадт), 29:45 — 1:1. Ткачак — 24 (бол., Линдхольм, Годро), 46:49 — 2:1. Далин — 5 (Райнхарт, Айкел), 47:34 — 2:2. Маккейб — 4, 50:56 — 2:3. Хэнифин — 4 (Монахэн, Андерссон), 51:34 — 3:3. Айкел — 16 (Ристолайнен), 61:10 — 3:4Вратари: Риттих — УлльмаркШтраф: 6-6Броски: 33 (13+8+12+0) — 23 (11+9+2+1)

    «Калгари» — «Баффало» 3:4 ОТ

    «Аризона» — «Сан-Хосе» 6:3

    «Аризона» на своем льду обыграла «Сан-Хосе» со счетом 6:3 (2:1, 2:1, 2:1).

    Самым результативным игроком матча стал нападающий «Шаркс» Кевин Лабанк с 3 (1+2) очками. Защитник «Койотс» Илья Любушкин отметился результативной передачей.

    «Аризона» занимает 13-е место в Западной конференции (45 очков), «Сан-Хосе» — второе (63 балла).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Аризона» — «Сан-Хосе» — 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)
    Голы: Круз — 7 (Кемпе), 2:31 — 1:0. Паник — 10 (мен.), 4:39 — 2:0. Лабанк — 5 (Диллон, Браун), 6:53 — 2:1. Фишер — 11 (Любушкин, Уил), 25:05 — 3:1. Экман-Ларссон — 6 (Келлер, Фишер), 27:50 — 4:1. Кейн — 17 (Лабанк), 30:15 — 4:2. Кутюр — 17 (бол., Э. Карлссон, Лабанк), 55:08 — 4:3. Гальченюк — 8 (бол., п.в.), 58:02 — 5:3. Арчибальд — 4 (п.в., Круз), 59:11 — 6:3Вратари: Кюмпер — Делл (57:46 — 57:47, 57:58 — 58:02, 58:09 — 59:11)Штраф: 6-8Броски: 41 (17+12+12) — 29 (13+8+8)

    «Аризона» — «Сан-Хосе» 6:3

    «Ванкувер» — «Эдмонтон» 2:3 Б

    «Эдмонтон» в гостях по буллитам обыграл «Ванкувер» — 3:2 (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0).

    Победный бросок исполнил Алекс Чейссон.

    «Ванкувер» — 10-й на Западе (48 очков), «Эдмонтон» — девятый (49).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ванкувер» — «Эдмонтон» — 2:3 Б (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Хайра — 3 (мен., Ньюджент-Хопкинс), 7:35 — 0:1. Саттер — 4 (бол., Хаттон, Гранлунд), 8:53 — 1:1. Макдэвид — 29 (бол., Драйзайтль, Ньюджент-Хопкинс), 19:03 — 1:2. Гранлунд — 8, 29:52 — 2:2Победный буллит: ЧейссонВратари: Маркстрем — КоскиненШтраф: 8-10Броски: 22 (5+6+9+2) — 30 (12+7+6+5)

    «Ванкувер» — «Эдмонтон» 2:3 Б
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