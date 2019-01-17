«Амур» потерпел поражение от «Йокерита»

Хабаровскийв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ потерпел поражение отсо счетом 4:5 Б (1:0, 1:1, 2:3, 0:0, 0:1).

Дубль в составе победителей оформил Стив Мозес, по шайбе забросили Кристиан Весалайнен и Никлас Йенсен.

В послематчевой серии решающий буллит реализовал Брайан О’Нилл.

У хозяев, для которых это поражение стало восьмым кряду, отличились Томаш Зогорна, Дмитрий Швиденко, Антон Лазарев и Валентин Пьянов.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Амур» (Хабаровск) — «Йокерит» (Хельсинки) — 4:5 Б (1:0, 1:1, 2:3, 0:0, 0:1) Голы: Зогорна — 10 (бол., Пьянов, Йордан), 19:17 — 1:0. Швиденко — 1 (Зогорна), 21:06 — 2:0. Весалайнен — 6 (бол., Леписто, О`Нилл), 38:25 — 2:1. Мозес — 10, 41:24 — 2:2. Лазарев — 3 (бол., Атюшов, Зогорна), 46:22 — 3:2. Н. Йенсен — 15 (Лауридсен), 49:15 — 3:3. Пьянов — 5 (бол., Горшков, Кондратьев), 51:48 — 4:3. Мозес — 11, 52:51 — 4:4Победный буллит: О`НиллВратари: Лангхамер — Запольски (Калныньш, 51:48)Штраф: 28 — 8Броски: 30 (6+8+11+5) — 54 (12+16+24+2)

«Амур» занимает 12-е место в Восточной конференции (33 очка). «Йокерит» идет четвертым на Западе (68 очков). 0