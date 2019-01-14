НХЛ. Шайба и передача Панарина, три очка у Эрикссона и Джордано

Фрибет для всех

«Виннипег» — «Анахайм» 4:3 ОТ

«Виннипег» обыграл «Анахайм» со счетом 4:3 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 1:0) в овертайме.

Победную шайбу за 11 секунд до конца овертайма забросил нападающий «Джетс» Брайан Литтл. Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов провел на льду 19:08.

Это поражение стало для «Анахайма» 11-м подряд и с 47 очками он идет девятым на Западе. «Виннипег» добыл 4-ю победу в последних 5 матчах — третье место (60 баллов).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Анахайм» — 4:3 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 1:0) Голы: Гиббонс — 1 (Монтур, Роуни), 2:19 — 0:1. Ракелль — 6 (Спронг, Роуни), 16:14 — 0:2. Уилер — 9 (бол., Моррисси, Шайфли), 19:00 — 1:2. Лайне — 25 (Литтл), 22:24 — 2:2. Кольяно — 3 (Спронг, Роуни), 35:48 — 2:3. Чиаро — 4 (Танев, Копп), 54:05 — 3:3. Литтл — 10 (Трауба), 64:49 — 4:3Вратари: Хеллебайк — ГибсонШтраф: 6-8Броски: 34 (11+11+5+7) — 31 (7+13+8+3)

«Виннипег» — «Анахайм» 4:3 ОТ

«Коламбус» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 7:5

«Коламбус» на своем льду обыграл «Рейнджерс» со счетом 7:5 (2:2, 3:1, 2:2).

Российский нападающий «Блю Джекетс» Артемий Панарин провёл на льду 22 минуты 4 секунды, нанёс три броска в створ ворот, набрал 2 (1+1) очка и окончил матч с показателем полезности «+4». Голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 22 броска из 27.

Форварды «Нью-Йорка» Владислав Наместников и Павел Бучневич результативными действиями не отметились. Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев совершил 33 сейва и записал в свой актив передачу.

«Коламбус» (57 очков) добыл третью победу подряд и расположился на четвертой позиции на Востоке, а «Рейнджерс» (43 балла) потерпели шестое поражение в последних семи матчах и занимает 11 место.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Рейнджерс» — 7:5 (2:2, 3:1, 2:2) Голы: Стром — 7 (Хитил, Фаст), 4:34 — 0:1. Панарин — 17 (Аткинсон, Дюбуа), 5:08 — 1:1. Дюклер — 10 (Нутиваара, Мюррей), 8:55 — 2:1. Крайдер — 21 (Нивс, Георгиев), 17:56 — 2:2. Аткинсон — 26 (Веренски), 34:00 — 3:2. Седлак — 2 (Бьоркстранд, Нэш), 37:49 — 4:2. Цуккарелло — 6 (Зибанежад), 38:58 — 4:3. Фолиньо — 11 (Мюррей, Андерсон), 39:58 — 5:3. Савар — 3 (Панарин), 45:29 — 6:3. Цуккарелло — 7 (Шаттенкирк), 55:00 — 6:4. Веси — 11 (Хауден, Смит), 56:48 — 6:5. Фолиньо — 12, 58:14 — 7:5Вратари: Бобровский — Георгиев (58:22)Штраф: 6-10Броски: 40 (19+12+9) — 27 (7+9+11)

«Коламбус» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 7:5

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Тампа-Бэй» 5:1

«Айлендерс» обыграл «Тампу» — 5:1 (3:0, 1:1, 1:0).

Нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров провел на льду 21 минуту 58 секунд и очков не набрал. Защитник Михаил Сергачев за 23 минуты 29 секунд заработал показатель «-2».

Голкипер Андрей Василевский отразил 23 броска из 27.

«Айлендерс» с 57 очками идет седьмым на Востоке, «Тампа-Бэй» (72) — лидер этой конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Тампа-Бэй» — 5:1 (3:0, 1:1, 1:0) Голы: Нельсон — 16 (бол., Эберле, Барзал), 1:21 — 1:0. Клаттербак — 3 (Мартин, Сизикас), 4:27 — 2:0. Тэйвз — 3, 4:43 — 3:0. Сизикас — 11 (Мартин, Клаттербак), 31:03 — 4:0. Макдона — 5 (Стэмкос, Палат), 38:12 — 4:1. Бэйли — 10 (п.в., Ли, Ледди), 59:08 — 5:1Вратари: Грайсс — Василевский (50:13 — 51:13, 55:08 — 59:08)Штраф: 6-2Броски: 28 (10+14+4) — 39 (6+22+11)

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Тампа-Бэй» 5:1

«Ванкувер» — «Флорида» 5:1

«Ванкувер» на домашнем льду разгромил «Флориду» — 5:1 (0:0, 1:0, 4:1).

Самым результативным игроком матча стал нападающий «Ванкувера» Луи Эрикссон — у него 3 (1+2) очка. Нападающий команды Евгений Дадонов и защитник Богдан Киселевич заработали показатели «-2».

«Ванкувер» прервал свою серию из трех поражений и с 47 очками занимает 10 место на Западе. «Флорида» (42 балла) проиграла шестую встречу кряду и расположилась на 12 позиции на Востоке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Флорида» — 5:1 (0:0, 1:0, 4:1) Голы: Эрикссон — 8, 32:32 — 1:0. Ватрано — 13 (Боргстрем, Экблад), 45:29 — 1:1. Хаттон — 5 (Стэчер, Бигл), 47:20 — 2:1. Бозер — 15 (п.в., Эрикссон), 57:43 — 3:1. Бигл — 2 (п.в., Эрикссон, Хорват), 59:22 — 4:1. Гранлунд — 7 (Мотт, Пулио), 59:49 — 5:1Вратари: Маркстрем — Луонго (57:33 — 57:43, 57:53 — 59:22)Штраф: 19-19Броски: 36 (13+14+9) — 24 (8+7+9)

«Ванкувер» — «Флорида» 5:1

«Калгари» — «Аризона» 7:1

«Калгари» разгромил «Аризону» со счетом 7:1 (2:0, 2:1, 3:0) в домашнем матче.

В составе победителей 3 (2+1) очка заработал Марк Джордано. По 2 очка в активе Мэттью Ткачука (2+0), Джонни Годро (1+1), Шона Монахана (1+1), Микаэля Баклунда (0+2), Ти Джея Броди (0+2) и Михаэля Фролика (0+2).

«Калгари» добыл пятую победу подряд и с 64 баллами возглавил Западную конференцию. Победная серия «Аризоны» прервалась на отметке трех матча и с 43 баллами она 12-я.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Аризона» — 7:1 (2:0, 2:1, 3:0) Голы: Джиордано — 8 (Райан, Манджапане), 16:51 — 1:0. Монахэн — 25 (Годро, Джиордано), 17:59 — 2:0. Ткачак — 22 (Баклунд, Фролик), 21:36 — 3:0. Годро — 27 (Монахэн, Фролик), 37:20 — 4:0. Истерли — 4 (бол., Голигоски, Степан), 39:44 — 4:1. Ткачак — 23 (Баклунд, Броди), 44:20 — 5:1. Джиордано — 9 (Броди, Линдхольм), 46:16 — 6:1. Беннетт — 7 (Нил, Янковски), 47:15 — 7:1Вратари: Смит — ХиллШтраф: 6-2Броски: 26 (11+7+8) — 23 (5+12+6)