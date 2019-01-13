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    «Амур» проиграл в дебютном матче под руководством Гулявцева

    КХЛ Амур Северсталь
    «Амур» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ потерпел поражение от «Северстали» со счетом 2:3 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1).

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    В основное время в составе хозяев дубль оформил Вячеслав Ушенин. Гости ответили точными бросками Алексея Михнова и Ивана Лекомцева.

    В серии буллитов гостям победу принес все тот же Михнов.

    Это первый матч «тигров» под руководством Александра Гулявцева, который ранее возглавлял «Северсталь».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Северсталь» (Череповец) — 2:3 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Вяч. Ушенин — 6 (Вл. Ушенин), 3:56 — 1:0. Михнов — 5 (Захарчук, Бодров), 6:52 — 1:1. Лекомцев — 1 (Трубачев), 35:38 — 1:2. Вл. Ушенин — 6 (бол., Грбас, Вяч. Ушенин), 53:57 — 2:2Победный буллит: МихновВратари: Лангхамер — ФурхШтраф: 6 — 8Броски: 30 (14+7+8+1) — 27 (3+14+7+3)

    «Амур» — 12-й на Востоке (32 очка), «Северсталь» — десятая на Западе (34 очка). 0

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