НХЛ. «Калгари» сохранил лидерство на Западе, «Анахайм» прервал серию поражений

«Чикаго» — «Нэшвилл» 3:4 ОТ
«Чикаго Блэкхоукс» на домашнем льду в овертайме уступил «Нэшвилл Предаторз» — 3:4 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 0:1).
Главным героем встречи стал Филип Форсберг, который забросил две шайбы, в том числе победную в овертайме. Еще по голу у гостей на свой счет записали Колтон Сиссонс и Виктор Арвидссон.
За хозяев отличились Алекс Дебринкэт, Джонатан Тэйвз и Артем Анисимов.
В турнирной таблице Западной конференции «Нэшвилл» занимает третье место (57 очков), а «Чикаго» — 12-е (40 очков).
«Калгари» — «Колорадо» 5:3
«Калгари Флэймз» на домашней арене одержал победу над «Колорадо Эвеланш» со счетом 5:3 (2:2, 1:0, 2:1).
По шайбе в составе победителей забросили Микаэль Баклунд, Марк Янковски, Элиас Линдхольм, Михаэль Фролик и Мэттью Ткачук. Марк Джордано отметился тремя результативными передачами.
У проигравших отличились Натан Маккиннон, Эрик Джонсон и Микко Рантанен.
Вратарь «Эвеланш» Семен Варламов отразил 11 бросков из 15.
«Калгари» возглавляет Западную конференцию (60 очков), «Колорадо» идет седьмым (48 очков).
«Анахайм» — «Оттава» 1:2 ОТ
«Анахайм Дакс» на домашней арене потерпел поражение от «Оттавы Сенаторз» — 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1).
Хозяева вышли вперед на 9-й минуте, когда точный бросок нанес Якоб Сильверберг.
Гости отыгрались в середине третьего периода усилиями Бобби Райана. Победную шайбу на второй минуте овертайма забросил Колин Уайт.
«Сенаторы» прервали серию из восьми поражений кряду. Для «уток» эта неудача стала девятой подряд.
«Анахайм» занимает восьмое место в Западной конференции (46 очков). «Оттава» — 15-я на Востоке (37 очков). 0