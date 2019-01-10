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    НХЛ. «Калгари» сохранил лидерство на Западе, «Анахайм» прервал серию поражений

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 10 января

    НХЛ Чикаго Блэкхоукс Нэшвилл Предаторз Калгари Флэймз Колорадо Эвеланш Анахайм Дакс Оттава Сенаторз
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    «Чикаго» — «Нэшвилл» 3:4 ОТ

    «Чикаго Блэкхоукс» на домашнем льду в овертайме уступил «Нэшвилл Предаторз» — 3:4 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 0:1).

    Главным героем встречи стал Филип Форсберг, который забросил две шайбы, в том числе победную в овертайме. Еще по голу у гостей на свой счет записали Колтон Сиссонс и Виктор Арвидссон.

    За хозяев отличились Алекс Дебринкэт, Джонатан Тэйвз и Артем Анисимов.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Чикаго» — «Нэшвилл» — 3:4 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)
    Голы: Сиссонс — 9 (Фиала, Экхольм), 6:49 — 0:1. Дебринкэт — 21 (бол., Кейн, Густафссон), 17:51 — 1:1. Арвидссон — 13 (Суббан, Джохансен), 17:59 — 1:2. Форсберг — 15 (бол., Йоси, Джохансен), 36:26 — 1:3. Тэйвз — 18 (мен., Крюгер, Дальстрем), 39:40 — 2:3. Анисимов — 8 (Кейн, Кит), 57:39 — 3:3. Форсберг — 16 (Экхольм, Ярнкрок), 61:00 — 3:4Вратари: Делиа — РиннеШтраф: 8 — 4Броски: 31 (13+11+7+0) — 37 (17+11+8+1)

    В турнирной таблице Западной конференции «Нэшвилл» занимает третье место (57 очков), а «Чикаго» — 12-е (40 очков).

    «Чикаго» — «Нэшвилл» 3:4 ОТ

    «Калгари» — «Колорадо» 5:3

    «Калгари Флэймз» на домашней арене одержал победу над «Колорадо Эвеланш» со счетом 5:3 (2:2, 1:0, 2:1).

    По шайбе в составе победителей забросили Микаэль Баклунд, Марк Янковски, Элиас Линдхольм, Михаэль Фролик и Мэттью Ткачук. Марк Джордано отметился тремя результативными передачами.

    У проигравших отличились Натан Маккиннон, Эрик Джонсон и Микко Рантанен.

    Вратарь «Эвеланш» Семен Варламов отразил 11 бросков из 15.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Калгари» — «Колорадо» — 5:3 (2:2, 1:0, 2:1)
    Голы: Баклунд — 10 (Нил, Годро), 5:34 — 1:0. Янковски — 7 (Беннетт, Джиордано), 10:29 — 2:0. Маккиннон — 26 (Ландескуг, Рантанен), 16:32 — 2:1. Джонсон — 3 (Колверт, Жост), 19:41 — 2:2. Линдхольм — 21 (бол., Джиордано, Годро), 32:57 — 3:2. Фролик — 10 (Джиордано, Броди), 49:14 — 4:2. Рантанен — 20 (Ландескуг), 59:22 — 4:3. Ткачак — 20 (п.в., Броди, Райан), 59:50 — 5:3Вратари: Риттих — Варламов (57:42 — 59:22, 59:36 — 59:50)Штраф: 8 — 4Броски: 16 (5+6+5) — 35 (11+10+14)

    «Калгари» возглавляет Западную конференцию (60 очков), «Колорадо» идет седьмым (48 очков).

    «Калгари» — «Колорадо» 5:3

    «Анахайм» — «Оттава» 1:2 ОТ

    «Анахайм Дакс» на домашней арене потерпел поражение от «Оттавы Сенаторз» — 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1).

    Хозяева вышли вперед на 9-й минуте, когда точный бросок нанес Якоб Сильверберг.

    Гости отыгрались в середине третьего периода усилиями Бобби Райана. Победную шайбу на второй минуте овертайма забросил Колин Уайт.

    «Сенаторы» прервали серию из восьми поражений кряду. Для «уток» эта неудача стала девятой подряд.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Анахайм» — «Оттава» — 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Сильверберг — 11 (Монтур, Кольяно), 8:52 — 1:0. Райан — 8 (Демело, Тирни), 49:23 — 1:1. Уайт — 11 (Стоун), 61:34 — 1:2Вратари: Гибсон — НильссонШтраф: 0 — 6Броски: 33 (5+18+10+0) — 30 (7+11+10+2)

    «Анахайм» занимает восьмое место в Западной конференции (46 очков). «Оттава» — 15-я на Востоке (37 очков). 0

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