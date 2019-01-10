«Адмирал» уверенно обыграл «Амур»

«Адмирал» остается последним на Востоке
ХК «Адмирал»
В составе победителей отличились Александр Стрельцов, Александр Коннов и Константин Глазачев. У «Амура» гол в активе Александра Горшкова.
«Адмирал» набрал 29 очков и занимает последнее место в Восточной конференции. «Амур» на предпоследнем, 12-м месте — 31 очко.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» — «Амур» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Голы: А. Стрельцов — 5 (Феоктистов), 2:51 — 1:0. Горшков — 8 (бол., Вл. Ушенин, Воробьев), 30:14 — 1:1. Коннов — 1 (Мищенко, Петров), 36:15 — 2:1. Глазачев — 13 (Вихарев, Воронин), 51:10 — 3:1Вратари: Серебряков — Лангхамер (58:24 — 58:35, 59:07)Штраф: 8 — 4Броски: 30 (12+11+7) — 39 (10+15+14)