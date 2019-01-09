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    «Витязь» в овертайме победил «Авангард»

    КХЛ Авангард Витязь
    Подольский «Витязь» в овертайме обыграл омский «Авангард» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Витязь»
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    В составе победителей отличились Денис Кокарев (29-я минута), Михал Ржепик (34) и Артем Швец-Роговой (61), забивший в овертайме.

    За хозяев льда шайбы забросили Сергей Шумаков (13) и Виктор Стольберг (57).

    «Витязь» с 48 очками занимает восьмое место в Западной конференции, а «Авангард» расположился на второй строчке на Востоке — 67 очков.

    В следующем матче омичи 13 января сыграют со «Спартаком», а команда из Подольска двумя днями ранее в Братиславе встретится с местным «Слованом».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Витязь» (Подольск) — 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)
    Голы: Шумаков — 3 (бол., Столберг, Бек), 13:45 — 1:0. Кокарев — 6 (мен., Швец-Роговой, Головков), 29:26 — 1:1. Ржепик — 11 (бол., Семин, Аалтонен), 34:32 — 1:2. Столберг — 4 (Широков), 57:48 — 2:2. Швец-Роговой — 12 (Головков, Кокарев), 60:19 — 2:3Вратари: Бобков — ОртиоБроски: 33 (13+10+10+0) — 19 (5+11+2+1)Штраф: 8 — 10
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