«Витязь» в овертайме победил «Авангард»

Подольскийв овертайме обыграл омский(3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Денис Кокарев (29-я минута), Михал Ржепик (34) и Артем Швец-Роговой (61), забивший в овертайме.

За хозяев льда шайбы забросили Сергей Шумаков (13) и Виктор Стольберг (57).

«Витязь» с 48 очками занимает восьмое место в Западной конференции, а «Авангард» расположился на второй строчке на Востоке — 67 очков.

В следующем матче омичи 13 января сыграют со «Спартаком», а команда из Подольска двумя днями ранее в Братиславе встретится с местным «Слованом».