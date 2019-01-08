«Северсталь» в овертайме обыграла рижское «Динамо»

Череповецкаяв овертайме переиграла рижское(3:2 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время матча за победителей отличились Евгений Лапенков (9) и Дмитрий Марковин (60). В овертайме решающий бросок на счету Александра Петунина (64).

В составе рижского клуба заброшенными шайбами отметились Лаурис Дарзиньш (9-я минута) и Кристапс Зиле (17).

«Динамо», набрав 45 очков, располагается на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь», имея в активе 30 баллов, занимает 11-е место.

В следующем матче «Северсталь» в гостях сыграет против «Сибири», а «Динамо» на выезде встретится с «Салаватом Юлаевым».