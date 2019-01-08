«Северсталь» в овертайме обыграла рижское «Динамо»

«Северсталь»
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В основное время матча за победителей отличились Евгений Лапенков (9) и Дмитрий Марковин (60). В овертайме решающий бросок на счету Александра Петунина (64).
В составе рижского клуба заброшенными шайбами отметились Лаурис Дарзиньш (9-я минута) и Кристапс Зиле (17).
«Динамо», набрав 45 очков, располагается на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь», имея в активе 30 баллов, занимает 11-е место.
В следующем матче «Северсталь» в гостях сыграет против «Сибири», а «Динамо» на выезде встретится с «Салаватом Юлаевым».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Динамо» (Рига) — 3:2 ОТ (1:2, 0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Лапенков — 1 (Кудако), 8:16 — 1:0. Дарзиньш — 11 (Виделль), 8:50 — 1:1. Зиле — 2 (бол., Разгалс, Дзиеркалс), 16:04 — 1:2. Марковин — 3 (Трубачев, Кодола), 59:42 — 2:2. Петунин — 2, 63:13 — 3:2Вратари: Фурх (59:23 — 59:42) — БиляловБроски: 41 (12+10+17+2) — 15 (11+2+1+1)Штраф: 2 — 6