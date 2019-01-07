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    «Сочи» одержал домашнюю победу над «Сибирью»

    КХЛ Сибирь Сочи
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» на домашнем льду обыграл «Сибирь».

    «Сочи» — «Сибирь»
    «Сочи» — «Сибирь»
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    В первом периоде гостей вывел вперед Виктор Комаров. Во втором игровом отрезке «Сочи» сумел выйти вперед: отличились Дамир Рахимуллин и Эрик О`Делл. В третьем периоде О`Делл оформил хет-трик, а еще одну шайбу у хозяев провел Никита Точицкий. В оставшееся время «Сибирь» отыграла два гола усилиями Владислава Наумова и Егора Миловзорова.

    «Сочи» прервал серию из трех поражений кряду и занимает седьмое место на Западе. «Сибирь» — одиннадцатая на Востоке.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» — «Сибирь» (Новосибирская область) — 5:3 (0:1, 2:0, 3:2)
    Голы: Комаров — 2 (Воробей), 10:46 — 0:1. Рахимуллин — 6 (Акмальдинов, Йокипакка), 33:13 — 1:1. О`Делл — 15 (Росен, Пайгин), 33:37 — 2:1. О`Делл — 16 (бол., Пайгин, Мосалев), 45:16 — 3:1. Точицкий — 4 (Полунин, Алтыбармакян), 46:24 — 4:1. О`Делл — 17 (мен.), 49:09 — 5:1. Наумов — 1 (Казаков, Первушин), 51:15 — 5:2. Миловзоров — 7 (Саюстов, Шаров), 51:58 — 5:3Вратари: Шикин — Тэйлор (Красиков, 46:24, 58:36)Штраф: 2-4Броски: 42 (13+15+14) — 28 (9+7+12)
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