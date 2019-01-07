«Сочи» одержал домашнюю победу над «Сибирью»

В матче регулярного чемпионата КХЛна домашнем льду обыграл

В первом периоде гостей вывел вперед Виктор Комаров. Во втором игровом отрезке «Сочи» сумел выйти вперед: отличились Дамир Рахимуллин и Эрик О`Делл. В третьем периоде О`Делл оформил хет-трик, а еще одну шайбу у хозяев провел Никита Точицкий. В оставшееся время «Сибирь» отыграла два гола усилиями Владислава Наумова и Егора Миловзорова.

«Сочи» прервал серию из трех поражений кряду и занимает седьмое место на Западе. «Сибирь» — одиннадцатая на Востоке.