Московскийв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл нижегородскому— 2:1 (0:0, 1:1, 1:0).

Гости открыли счет в середине второго периода, когда отличился Михаил Варнаков. «Армейцы» ответили шайбой Максима Шалунова за шесть секунд до второго перерыва.

На 55-й минуте москвичи вышли вперед, после того как Янник Хансен реализовал большинство в формате «5 на 3». Этот гол стал победным.

КХЛ. Регулярный чемпионат ЦСКА (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) Голы: Варнаков — 9 (Паршин, Хольм), 29:40 — 0:1. Шалунов — 11 (Окулов), 39:54 — 1:1. Хансен — 5 (бол., Вей, Марченко), 54:55 — 2:1Вратари: Сорокин — Браст (58:56)Штраф: 2 — 32Броски: 29 (8+7+14) — 9 (1+3+5)

ЦСКА продлил победную серию до четырех матчей и упрочил свое лидерство в Западной конференции (74 очка). «Торпедо» расположилось на седьмой строчке на Востоке (50 очков). 0