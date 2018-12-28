«Сочи» потерпел поражение в матче с «Йокеритом»

«Йокерит»
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В составе победителей отличились Брайан О'Нилл (12), Никлас Йенсен (37), Ессе Йоэнсуу (44) и Йон Норман (48).
За сочинцев дубль оформил Станислав Бочаров (12-я и 47-я минуты), еще раз отличился Артем Томилин (32).
«Йокерит», набрав 60 очков, располагается на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» занимают седьмое место — 46 очков.
В следующем матче «Йокерит» в гостях сыграет против «Слована», а «Сочи» на своем льду встретится со «Спартаком».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» (Сочи) — «Йокерит» (Хельсинки) — 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)
Голы: Бочаров — 9 (Йокипакка), 11:21 — 1:0. О`Нилл — 10 (Лев), 15:52 — 1:1. Томилин — 2 (Пайгин, Рыков), 31:00 — 2:1. Н. Йенсен — 10 (Весалайнен, Кивисте), 36:13 — 2:2. Йоэнсуу — 14 (Норман, О`Нилл), 43:09 — 2:3. Бочаров — 10 (мен., Коллинс), 46:39 — 3:3. Норман — 16 (бол., Йоэнсуу, Грант), 47:25 — 3:4Вратари: Шикин (58:45) — КалныньшБроски: 28 (6+12+10) — 33 (16+9+8)Штраф: 18 — 6