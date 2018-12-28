НХЛ. Четыре очка Кучерова, 49 сейвов Худобина и две передачи Малкина

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«Вашингтон» — «Каролина» 3:1

«Вашингтон» выиграл у «Каролины» со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1).

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голевой передачей. Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов очков не набрали. Форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников заработал 2 удаления.

«Вашингтон» добыл третью победу подряд и восьмую в последних девяти матчах. «Каролина» потерпела 7-е поражение в 9 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Каролина» — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) Голы: Стивенсон — 4, 23:33 — 1:0. Оши — 11 (бол., Карлсон, Овечкин), 38:16 — 2:0. Ахо — 15 (Ферланд), 52:25 — 2:1. Карлсон — 6 (п.в., Бэкстрем), 59:09 — 3:1Вратари: Холтби — Мразек (57:32 — 19:09)Штраф: 8-8Броски: 33 (16+9+8) — 29 (8+8+13)

«Вашингтон» — «Каролина» 3:1

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Коламбус» 3:4 ОТ

«Рейнджерс» в овертайме проиграл «Коламбусу» — 3:4 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 0:1).

Российский нападающий «Рейнджерс» Владислав Наместников отметился голевой передачей, как и его соотечественник из стана соперников Артемий Панарин.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Коламбус» — 3:4 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 0:1) Голы: «Рейнджерс» — «Коламбус» — 3:4 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 0:1)Вратари: Лундквист — КорписалоШтраф: 2-2Броски: 22 (5+12+5+0) — 29 (6+11+11+1)

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Коламбус» 3:4 ОТ

«Питтсбург» — «Детройт» 5:2

«Питтсбург» обыграл «Детройт» — 5:2 (0:1, 3:0, 2:1).

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился двумя голевыми передачами.

«Питтсбург» одержал четвёртую победу подряд. «Детройт» потерпел третье поражение кряду, «Ред Уингз» уступили в семи последних матчах из восьми.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Детройт Ред Уингз» (Детройт) — 5:2 (0:1, 3:0, 2:1) Голы: Ларкин — 16 (Нюквист, Абделькадер), 11:49 — 0:1. Кессел — 15 (бол., Кросби, Летанг), 27:12 — 1:1. Брассар — 5 (Кессел, Пирсон), 28:26 — 2:1. Кессел — 16 (бол., Малкин, Кросби), 38:58 — 3:1. Атанасиу — 12 (Расмуссен, Гленденинг), 44:45 — 3:2. Хернквист — 13 (Дж. Джонсон, Петтерссон), 45:55 — 4:2. Брассар — 6 (п.в., Малкин), 57:35 — 5:2Вратари: Мюррей — Ховард (56:28 — 57:35)Штраф: 2-6Броски: 40 (10+14+16) — 29 (14+7+8)

«Питтсбург» — «Детройт» 5:2

«Бостон» — «Нью-Джерси» 2:5

«Нью-Джерси» на выезде обыграл «Бостон» — 5:2 (0:2, 1:0, 3:1).

Это второе подряд поражение «Девилз».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Нью-Джерси» — 2:5 (0:2, 1:0, 1:3) Голы: Сиверсон — 5 (Грин, Зэйджак), 0:25 — 0:1. Палмиери — 19 (бол., Батчер, Бойл), 15:25 — 0:2. Вагнер — 4 (Мур, Хейнен), 35:07 — 1:2. Коулман — 10, 44:15 — 1:3. Хишир — 10 (Вуд, Ноесен), 52:43 — 1:4. Бержерон — 12 (Дебраск), 57:05 — 2:4. Коулман — 11 (бол., п.в., Хишир, Грин), 59:12 — 2:5Вратари: Галак (56:42 — 57:05, 18:08 — 59:12) — БлэквудШтраф: 8-4Броски: 42 (10+19+13) — 33 (12+9+12)

«Бостон» — «Нью-Джерси» 2:5

«Тампа-Бэй» — «Филадельфия» 6:5 ОТ

«Тампа-Бэй» обыграла «Филадельфию» — 6:5 ОТ (2:1, 3:1, 0:3, 1:0).

В составе победителей 4 (1+3) очка набрал российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров. Он был признан первой звездой встречи. Его одноклубник и соотечественник Андрей Василевский отразил 28 из 33 бросков по своим воротам.

Российский защитник гостей Иван Проворов отметился заброшенной шайбой.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Филадельфия» — 6:5 ОТ (2:1, 3:1, 0:3, 1:0) Голы: Раффль — 2 (Лотон, Санхейм), 10:50 — 0:1. Кучеров — 17 (Джонсон, Пойнт), 13:56 — 1:1. Пойнт — 22 (бол., Гурд, Стэмкос), 19:12 — 2:1. Жиру — 13 (Макдональд, Гудас), 24:36 — 2:2. Стэмкос — 21 (Кучеров), 32:23 — 3:2. Стэмкос — 22 (бол., Кучеров, Хедман), 34:54 — 4:2. Джонсон — 17 (Кучеров, Стэмкос), 39:51 — 5:2. Уис — 5 (ван Римсдайк), 41:33 — 5:3. Хегг — 4 (Жиру, ван Римсдайк), 44:21 — 5:4. Проворов — 4 (Ворачек, Кутюрье), 48:38 — 5:5. Киллорн — 10 (Чирелли), 60:18 — 6:5Вратари: Василевский (39:20 — 39:51) — НойвиртШтраф: 11-13Броски: 37 (16+12+8+1) — 33 (11+9+13+0)

«Тампа-Бэй» — «Филадельфия» 6:5 ОТ

«Сент-Луис» — «Баффало» 4:1

«Сент-Луис» одержал уверенную домашнюю победу над «Баффало» со счетом 4:1 (0:0, 3:1, 1:0).

По 2 очка в составе победителей набрали Роберт Томас (1+1), Александер Стин (1+1) и Дэвид Перрон (1+1).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Баффало» — 4:1 (0:0, 3:1, 1:0) Голы: Томас — 3 (Данн, Бозак), 22:03 — 1:0. Боумистер — 1 (Перрон, Стин), 30:01 — 2:0. Марун — 3 (Томас, Бортуццо), 30:55 — 3:0. Айкел — 15 (бол., Ристолайнен, Райнхарт), 37:25 — 3:1. О`Райлли — 14 (Стин, Перрон), 53:47 — 4:1Вратари: Аллен — ХаттонШтраф: 4-2Броски: 32 (6+11+15) — 31 (10+12+9)

«Сент-Луис» — «Баффало» 4:1

«Виннипег» — «Калгари» 1:4

«Виннипег» на своем льду уступил «Калгари» — 1:4 (0:0, 1:2, 0:2).

Российский защитник «Джетс» Дмитрий Куликов очков не набрал.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Калгари» — 1:4 (0:0, 1:2, 0:2) Голы: Годро — 17 (Монахэн), 21:04 — 0:1. Лаури — 6, 37:53 — 1:1. Годро — 18 (Линдхольм, Монахэн), 38:47 — 1:2. Янковски — 5 (мен., Линдхольм, Хэмоник), 55:39 — 1:3. Годро — 19 (п.в., Монахэн, Джиордано), 57:54 — 1:4Вратари: Хеллебайк (56:01 — 57:54) — РиттихШтраф: 10-6Броски: 36 (14+11+11) — 28 (7+13+8)

«Виннипег» — «Калгари» 1:4

«Нэшвилл» — «Даллас» 0:2

«Нэшвилл» на своем льду уступил «Далласу» со счетом 0:2 (0:1, 0:1, 0:0).

Главным героем встречи стал российский вратарь «Далласа» Антон Худобин. Он отразил все 49 бросков по своим воротам, оформив первый «сухарь» в сезоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Даллас» — 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) Голы: Питлик — 5 (Факса, Линделл), 7:20 — 0:1. Янмарк — 3, 31:09 — 0:2Вратари: Ринне — ХудобинШтраф: 6-6Броски: 49 (12+19+18) — 30 (13+6+11)

«Нэшвилл» — «Даллас» 0:2

«Чикаго» — «Миннесота» 5:2

«Чикаго» обыграл «Миннесоту» со счетом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1).

Хет-трик на свой счет записал форвард «Блэкхоукс» Патрик Кейн, еще два гола забил Брэндон Саад.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Миннесота» — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1) Голы: Кейн — 18 (Густафссон, Стром), 4:02 — 1:0. Паризе — 16 (Стаал), 15:00 — 1:1. Саад — 10 (Тэйвз, Кахун), 20:23 — 2:1. Кейн — 19 (бол., Густафссон, Тэйвз), 23:53 — 3:1. Саад — 11 (бол., Дебринкэт), 52:17 — 4:1. Стаал — 13 (Сутер, Гранлунд), 59:09 — 4:2. Кейн — 20 (п.в., Стром), 59:33 — 5:2Вратари: Делиа — Дубник (Стэлок, 23:53, 56:18 — 59:09, 59:15 — 59:33)Штраф: 6-8Броски: 20 (4+11+5) — 48 (15+16+17)

«Чикаго» — «Миннесота» 5:2

«Эдмонтон» — «Ванкувер» 2:4

«Ванкувер» на выезде обыграл «Эдмонтон» — 4:2 (4:1, 0:1, 0:0).

Российский нападающий «Кэнакс» Николай Голдобин отметился двумя голевыми передачами.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Ванкувер» — 2:4 (1:4, 1:0, 0:0) Голы: Мотт — 6 (Руссель), 3:48 — 0:1. Бозер — 13 (Петтерссон, Голдобин), 6:25 — 0:2. Ньюджент-Хопкинс — 13 (бол., Макдэвид, Драйзайтль), 10:24 — 1:2. Петтерссон — 18 (Голдобин, Пулио), 18:48 — 1:3. Руссель — 4 (Бигл, Хорват), 19:49 — 1:4. Драйзайтль — 18 (бол., Макдэвид, Нерс), 27:05 — 2:4Вратари: Коскинен (Тэлбот, 20:00, 57:08 — 59:00, 59:07) — МаркстремШтраф: 2-6Броски: 32 (11+11+10) — 20 (6+5+9)

«Эдмонтон» — «Ванкувер» 2:4

«Вегас» — «Колорадо» 2:1

«Вегас» переиграл «Колорадо» — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).

В составе победителей отличились Пол Штястны и Брэндон Пирри. За «Эвеланш» шайбу забросил Джей Ти Комфер.

«Лавины» потерпели третье поражение подряд. Для «Вегаса» этот третья победа в шести последних встречах.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас Голден Найтс» (Парадайс) — «Колорадо Эвеланш» (Денвер) — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) Голы: Комфер — 10 (бол., Рантанен, Маккиннон), 9:42 — 0:1. Штястны — 3 (Так, Шмидт), 11:40 — 1:1. Пирри — 4 (Штястны), 50:11 — 2:1Вратари: Флери — Грубауэр (58:34)Штраф: 8-8Броски: 43 (16+15+12) — 32 (12+7+13)

«Вегас» — «Колорадо» 2:1

«Лос-Анджелес» — «Аризона» 2:1

«Лос-Анджелес» обыграл на своем льду «Аризону» со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).

В составе победителей точными бросками отметились Джейк Маззин и Дастин Браун, у гостей шайбу забросил Джейкоб Чикран.

«Лос-Анджелес» впервые в сезоне выиграл 4 матча кряду. «Аризона» проиграла 4 матча из последних 6.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес Кингз» — «Аризона Койотс» — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) Голы: Чикран (Гальченюк, Гарлан), 15:27 (0:1, бол); Маззин (Лайпсик, Клиффорд), 18:39 (1:1); Браун (Копитар, Даути), 40:16 (2:1)

«Лос-Анджелес» — «Аризона» 2:1

«Сан-Хосе» — «Анахайм» 4:2

«Сан-Хосе» переиграл «Анахайм» — 4:2 (1:1, 1:1, 2:1).

У хозяев заброшенными шайбами отметились Мелькер Карлссон, Маркус Сёренсен, Брент Бёрнс и Томаш Гертл, у гостей — Якоб Сильверберг и Кифер Шервуд.

«Сан-Хосе» прервал свою 3-матчевую серию поражений. «Анахайм» проиграл 4 матча кряду.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сан-Хосе Шаркс» — «Анахайм Дакс» — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) Голы: Сильверберг (Ричи, Махура), 10:33 (0:1, бол); Карлссон (Донской, Гудроу), 18:05 (1:1); Серенсен (Павелски, Райан), 25:44 (2:1); Шервуд (Мэнсон, Рауни), 45:53 (2:2); Бернс (Диллон, Гудроу), 50:21 (3:2); Гудроу (Бернс, Власич), 59:37 (4:2, ПВ)