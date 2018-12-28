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    «Торпедо» по буллитам победило рижское «Динамо»

    КХЛ Торпедо Динамо Рига
    Нижегородское «Торпедо» одержало победу по буллитам над рижским «Динамо» (3:2) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    Голами в составе победителей отметились Энди Мили и Владимир Галузин. Победный буллит на счету нападающего Энди Миле.

    У хозяев отличились Зиле Кристапс и Дзиеркалс Мартиньш.

    «Торпедо» набрало 50 очков и расположилось на 7-м месте в Восточной конференции. «Динамо» с 40 баллами занимает 9-ю строчку на Западе.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Рига) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:3 Б (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Миле — 12 (Саболич, Хольм), 38:05 — 0:1. Галузин — 9 (Баранцев, Орлов), 43:12 — 0:2. Зиле — 1 (бол., Балинскис, Дарзиньш), 54:28 — 1:2. Дзиеркалс — 2 (Зиле), 58:31 — 2:2.Нереализованный буллит: Виделль (Динамо), 23:57 (Вратарь)Победный буллит: МилеБроски: 47 (11+15+17+4) — 25 (7+6+6+6)Штраф: 4 — 33
    Вратари: Гудлевскис (52:43 — 52:52, 52:59 — 53:43, 53:58 — 54:28) — Браст (Тихомиров, 44:15, Браст, 50:13) 0
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