«Торпедо» по буллитам победило рижское «Динамо»

Голами в составе победителей отметились Энди Мили и Владимир Галузин. Победный буллит на счету нападающего Энди Миле.
У хозяев отличились Зиле Кристапс и Дзиеркалс Мартиньш.
«Торпедо» набрало 50 очков и расположилось на 7-м месте в Восточной конференции. «Динамо» с 40 баллами занимает 9-ю строчку на Западе.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Рига) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:3 Б (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1)
Голы: Миле — 12 (Саболич, Хольм), 38:05 — 0:1. Галузин — 9 (Баранцев, Орлов), 43:12 — 0:2. Зиле — 1 (бол., Балинскис, Дарзиньш), 54:28 — 1:2. Дзиеркалс — 2 (Зиле), 58:31 — 2:2.Нереализованный буллит: Виделль (Динамо), 23:57 (Вратарь)Победный буллит: МилеБроски: 47 (11+15+17+4) — 25 (7+6+6+6)Штраф: 4 — 33