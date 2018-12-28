Канада одолела Швейцарию на молодежном чемпионате мира

Сборнаяобыгралав матче группового этапа молодежного чемпионата мира 2019 года.

Встреча прошла на «Роджерс-Арене» в Ванкувере (Канада) и завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:2, 1:0) в пользу хозяев турнира.

В составе победителей отличились Коди Гласс, Маккензи Энтвистл и Ноа Добсон. За швейцарцев два гола забил Филипп Курашев.

Канадцы с двумя победами лидируют в группе А, а швейцарцы с двумя поражениями занимают четвертую строчку.

В следующем туре сборная Канады встретится с Чехией, Швейцария — с Данией.