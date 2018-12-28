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    Канада одолела Швейцарию на молодежном чемпионате мира

    Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная Канады Сборная Швейцарии
    Сборная Канады обыграла Швейцарию в матче группового этапа молодежного чемпионата мира 2019 года.

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    Встреча прошла на «Роджерс-Арене» в Ванкувере (Канада) и завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:2, 1:0) в пользу хозяев турнира.

    В составе победителей отличились Коди Гласс, Маккензи Энтвистл и Ноа Добсон. За швейцарцев два гола забил Филипп Курашев.

    Канадцы с двумя победами лидируют в группе А, а швейцарцы с двумя поражениями занимают четвертую строчку.

    В следующем туре сборная Канады встретится с Чехией, Швейцария — с Данией.

    Молодежный чемпионат мира. Группа A
    Швейцария U20 — Канада U20 — 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
    Голы: Гласс — 1 (Сузуки, Комтуа), 0:36 — 0:1. Курашев — 1 (бол., Мюллер, Эггенбергер), 20:46 — 1:1. Энтвистл — 2 (Боуэрс), 25:55 — 1:2. Добсон — 1 (Хейтон), 32:08 — 1:3. Курашев — 2 (бол., Мюллер), 58:11 — 2:3Вратари: А. Шмид — СкоттШтраф: 12-12Броски: 17 (4+8+5) — 32 (7+16+9)
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