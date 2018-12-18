«Витязь» прервал победную серию ЦСКА

Подмосковныйна домашней площадке оказался сильнее московского, игра регулярного чемпионата КХЛ закончилась со счетом 2:0.

«Витязь» добыл домашнюю победу khl.ru 1000 Фрибет для всех Забрать!

Первый период завершился в пользу хозяев — заброшенной шайбой отметился нападающий Александр Сёмин. На 33-й минуте подопечные Валерия Белова упрочили преимущество, гол в свой актив записал Алексей Макеев. Больше во встрече голов забито не было. Сухой матч оформил голкипер «Витязя» Александр Самонов.

Победная серия подопечных Игоря Никитина завершилась на 18 выигранных матчах.