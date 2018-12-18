«Витязь» прервал победную серию ЦСКА

«Витязь» добыл домашнюю победу
khl.ru
Первый период завершился в пользу хозяев — заброшенной шайбой отметился нападающий Александр Сёмин. На 33-й минуте подопечные Валерия Белова упрочили преимущество, гол в свой актив записал Алексей Макеев. Больше во встрече голов забито не было. Сухой матч оформил голкипер «Витязя» Александр Самонов.
Победная серия подопечных Игоря Никитина завершилась на 18 выигранных матчах.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» — ЦСКА — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Голы: Семин — 13 (бол., Евсеенков, Мозик), 15:45 — 1:0. Макеев — 8, 32:00 — 2:0Вратари: Самонов — Юханссон (59:00)Штраф: 2 — 6Броски: 22 (12+7+3) — 37 (9+21+7)