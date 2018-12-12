НХЛ. Хет-трик Овечкина, гол Барбашева, восьмое подряд поражение «Чикаго»

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«Баффало» — «Лос-Анджелес» 4:3 ОТ

«Баффало Сэйбрз» на домашней арене обыграл «Лос-Анджелес Кингз» — 4:3 ОТ (1:1, 0:2, 2:0, 1:0).

Победную шайбу в овертайме забросил Джефф Скиннер, в активе которого также результативная передача.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Лос-Анджелес» — 4:3 ОТ (1:1, 0:2, 2:0, 1:0) Голы: Маззин — 2 (Копитар, Иафалло), 6:11 — 0:1. Гиргенсонс — 3, 13:26 — 1:1. Лафф — 6 (Маззин), 20:52 — 1:2. Кемпе — 5 (Лейпсик, Форборт), 32:55 — 1:3. Айкел — 10 (бол., Ристолайнен, Райнхарт), 43:47 — 2:3. Ларссон — 2 (Пилут, Родригес), 47:23 — 3:3. Скиннер — 21 (бол., Ристолайнен, Айкел), 61:49 — 4:3Вратари: Улльмарк — ПетерсенШтраф: 13 — 21Броски: 47 (16+11+16+4) — 29 (10+15+4+0)

«Баффало» занимает третье место в Восточной конференции (40 очков), «Лос-Анджелес» идет 14-м на Западе (24 очка).

«Баффало» — «Лос-Анджелес» 4:3 ОТ

«Бостон» — «Аризона» 4:3

«Бостон Брюинз» у себя дома победил «Аризону Койотс» со счетом 4:3 (0:2, 4:1, 0:0).

По три балла за результативность в составе победителей набрали Брэд Маршан (2+1), Давид Пастрняк (1+2) и Давид Крейчи (0+3).

Голкипер «Брюинз» Туукка Раск отразил 30 бросков из 33.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Аризона» — 4:3 (0:2, 4:1, 0:0) Голы: Шмолц — 6 (бол., Экман-Ларссон, Келлер), 12:22 — 0:1. Казинс — 3 (Голигоски, Арчибальд), 13:02 — 0:2. Хейнен — 4 (Форсбакка-Карлссон, Донато), 28:40 — 1:2. Пастрняк — 21 (Маршан, Крейчи), 29:13 — 2:2. Маршан — 9 (Пастрняк, Крейчи), 31:31 — 3:2. Маршан — 10 (Крейчи, Пастрняк), 33:30 — 4:2. Бантинг — 1, 35:00 — 4:3Вратари: Раск — Кюмпер (58:46)Штраф: 4 — 6Броски: 26 (12+9+5) — 33 (7+17+9)

«Бостон» — пятый в Восточной конференции (38 очков), «Аризона» — 12-я на Западе (28 очков).

«Бостон» — «Аризона» 4:3

«Каролина» — «Торонто» 1:4

«Торонто Мэйпл Лифс» на выезде переиграл «Каролину Харрикейнз» со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Вильям Нюландер, сделавший две результативные передачи.

Голкипер «Мэйпл Лифс» Фредерик Андерсен отразил 29 бросков из 30.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Торонто» — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) Голы: Эннис — 5 (Готье, Дермотт), 8:35 — 0:1. Уильямс — 6 (бол., Ахо, Раск), 32:44 — 1:1. Райлли — 10 (Мэттьюс, Нюландер), 33:51 — 1:2. Марло — 8 (Нюландер, Кадри), 45:49 — 1:3. Таварес — 19 (Марнер, Гардинер), 48:29 — 1:4Вратари: Мразек — АндерсенШтраф: 8 — 10Броски: 30 (8+10+12) — 29 (15+7+7)

В турнирной таблице Восточной конференции «Торонто» занимает второе место (43 очка), а «Каролина» — 12-е (30 очков).

«Каролина» — «Торонто» 1:4

«Коламбус» — «Ванкувер» 2:3

«Ванкувер Кэнакс» в гостях обыграл «Коламбус Блю Джекетс» — 3:2 (0:1, 0:0, 3:1).

Победную шайбу в концовке третьего периода забросил Джейк Виртанен.

Российский нападающий «Блю Джекетс» Артемий Панарин отметился результативной передачей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Ванкувер» — 2:3 (1:0, 0:0, 1:3) Голы: Джонс — 6 (Панарин, Аткинсон), 0:47 — 1:0. Лейво — 6 (Танев, Петтерссон), 48:11 — 1:1. Бьоркстранд — 3 (Харрингтон, Дюбуа), 49:56 — 2:1. Петтерссон — 16 (Лейво, Эдлер), 56:56 — 2:2. Виртанен — 10 (Мотт, Голдобин), 58:14 — 2:3Вратари: Корписало (58:33) — МаркстремШтраф: 2 — 4Броски: 36 (9+17+10) — 25 (7+7+11)

«Коламбус» занимает седьмое место в Восточной конференции (34 очка), «Ванкувер» идет 11-м на Западе (31 очко).

«Коламбус» — «Ванкувер» 2:3

«Вашингтон» — «Детройт» 6:2

«Вашингтон Кэпиталз» в домашнем матче победил «Детройт Ред Уингз» со счетом 6:2 (3:0, 2:0, 1:2).

Главным героем встречи стал российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин, оформивший хет-трик, который стал для него 21-м в карьере. По этому показателю в НХЛ он вышел на 12-е место, опередив Павла Буре. В нынешнем сезоне Овечкин забросил 25 шайб в 30 матчах.

Четырьмя результативными передачами отметился швед Никлас Бекстрем. Голкипер «Вашингтона» Брейден Холтби отразил 35 бросков из 37.

Еще один россиянин Евгений Кузнецов записал на свой счет две результативные передачи.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Детройт» — 6:2 (3:0, 2:0, 1:2) Голы: Коннолли — 6 (бол., Карлсон, Кузнецов), 3:39 — 1:0. Бойд — 2 (Дауд, Яшкин), 10:50 — 2:0. Овечкин — 23 (Бэкстрем, Кемпны), 12:59 — 3:0. Овечкин — 24 (Карлсон, Бэкстрем), 29:05 — 4:0. Оши — 10 (бол., Бэкстрем, Кузнецов), 30:06 — 5:0. Ларкин — 13 (Нюквист, Дженсен), 41:03 — 5:1. Овечкин — 25 (Дьос, Бэкстрем), 49:33 — 6:1. Нюквист — 8 (Абделькадер), 56:42 — 6:2Вратари: Холтби — Бернье (Ховард, 30:06)Штраф: 2 — 4Броски: 25 (10+7+8) — 37 (11+10+16)

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает четвертое место (39 очков), а «Детройт» — десятое (32 очка).

«Вашингтон» — «Детройт» 6:2

«Виннипег» — «Чикаго» 6:3

«Виннипег Джетс» при поддержке родных трибун обыграл «Чикаго Блэкхоукс» со счетом 6:3 (3:0, 1:2, 2:1).

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Джетс» Дастин Бафлин, отметившийся тремя передачами. По два балла за результативность в составе победителей набрали Кайл Коннор (2+0), Тайлер Майерс (1+1).

Это поражение стало для «Блэкхоукс» восьмым кряду.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Чикаго» — 6:3 (3:0, 1:2, 2:1) Голы: Шайфли — 17 (бол., Бафлин, Уилер), 7:49 — 1:0. Майерс — 3 (Рословик), 9:01 — 2:0. Коннор — 12 (Лайне), 13:38 — 3:0. Коннор — 13 (бол., Шайфли, Бафлин), 21:44 — 4:0. Стром — 7 (Кейн, Кит), 22:04 — 4:1. Кахун — 4 (Йокихарью, Кемпф), 27:09 — 4:2. Дебринкэт — 12 (Кейн), 46:08 — 4:3. Перро — 4 (бол., Элерс, Майерс), 51:36 — 5:3. Танев — 6 (п.в., Бафлин), 59:55 — 6:3Вратари: Броссуа — Уорд (58:04 — 59:55)Штраф: 4 — 10Броски: 34 (15+10+9) — 35 (5+17+13)

В турнирной таблице Западной конференции «Виннипег» занимает второе место (40 очков), а «Чикаго» — 15-е (23 очка).

«Виннипег» — «Чикаго» 6:3

«Миннесота» — «Монреаль» 7:1

«Миннесота Уайлд» у себя дома разгромила «Монреаль Канадиенс» — 7:1 (1:0, 4:0, 2:1).

По три балла набрали форварды «Миннесоты» Зак Паризе (1+2) и Микаэль Гранлунд (0+3).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Монреаль» — 7:1 (1:0, 4:0, 2:1) Голы: Нидеррайтер — 5 (Бродин, Паризе), 14:01 — 1:0. Дамба — 11 (бол., Гранлунд, Паризе), 31:11 — 2:0. Койл — 5 (мен., Фолиньо), 32:33 — 3:0. Стаал — 11 (Гранлунд), 34:58 — 4:0. Сперджен — 4 (бол., Зукер, Нидеррайтер), 39:57 — 5:0. Дамба — 12 (бол., Гранлунд, Сутер), 40:44 — 6:0. Питри — 5 (Шапу, Э. Шоу), 42:41 — 6:1. Паризе — 14 (бол., Сперджен, Сутер), 46:10 — 7:1Вратари: Дубник — Ниеми (Прайс, 46:10)Штраф: 17 — 33Броски: 33 (9+9+15) — 30 (6+14+10)

«Миннесота» — десятая в Западной конференции (34 очка), «Монреаль» — шестой на Востоке (35 очков).

«Миннесота» — «Монреаль» 7:1

«Нэшвилл» — «Оттава» 3:1

«Нэшвилл Предаторз» обыграл «Оттаву Сенаторз» со счетом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0).

Голами в составе победителей отметились Остин Уотсон, Райан Эллис, Крэйг Смит.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Оттава» — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) Голы: Смит — 5 (Дзингел, Сиси), 0:26 — 0:1. Уотсон — 6 (Экхольм, Сиссонс), 15:38 — 1:1. Эллис — 3 (Йоси, Джохансен), 29:01 — 2:1. Смит — 9, 41:59 — 3:1Вратари: Ринне — Андерсон (58:06 — 59:43)Штраф: 6 — 4Броски: 36 (8+15+13) — 26 (8+8+10)

«Нэшвилл» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции (41 очко). «Оттава» идет 13-й на Востоке (30 очков).

«Нэшвилл» — «Оттава» 3:1

«Сент-Луис» — «Флорида» 4:3

«Сент-Луис Блюз» у себя дома победил «Флориду Пантерз» со счетом 4:3 (0:1, 0:0, 4:2).

По два балла за результативность в составе победителей набрали Дэвид Перрон (2+0), Джейден Шварц (1+1) и Брэйден Шенн (0+2). Шайбу забросил россиянин Иван Барбашев.

Голом также отметился нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Флорида» — 4:3 (0:1, 0:0, 4:2) Голы: Дадонов — 14 (Юбердо), 15:29 — 0:1. Барбашев — 4 (Томас, Сундквист), 41:28 — 1:1. Перрон — 9 (Шворц), 41:39 — 2:1. Перрон — 10 (Шворц, Шенн), 51:12 — 3:1. Уигар — 1 (Маккэн, Пайсик), 51:46 — 3:2. Хоффман — 15 (Юбердо, Барков), 53:14 — 3:3. Шенн — 7 (Стин, Данн), 56:05 — 4:3Вратари: Аллен — Луонго (58:51)Штраф: 4 — 6Броски: 33 (10+9+14) — 25 (5+13+7)

«Сент-Луис» занимает 13-е место в Западной конференции (26 очков). «Флорида» идет 14-й на Востоке (28 очков).

«Сент-Луис» — «Флорида» 4:3

«Колорадо» — «Эдмонтон» 4:6

«Колорадо Эвеланш» в домашнем матче потерпел поражение от «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 4:6 (0:1, 1:4, 3:1).

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Эвеланш» Микко Рантанен, в активе которого 4 (2+2) очка.

По три балла в составе победителей набрали Райан Ньюджент-Хопкинс (2+1) и Леон Драйзайтль (1+2).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Эдмонтон» — 4:6 (0:1, 1:4, 3:1) Голы: Бродзяк — 3 (Нерс), 13:51 — 0:1. Ньюджент-Хопкинс — 9 (бол., Макдэвид, Беннинг), 29:26 — 0:2. Ньюджент-Хопкинс — 10 (Лучич), 33:37 — 0:3. Макдэвид — 17 (Драйзайтль, Ларссон), 35:14 — 0:4. Рантанен — 13 (Бэрри, Ландескуг), 36:01 — 1:4. Драйзайтль — 16 (Кассиан, Бродзяк), 36:42 — 1:5. Уилсон — 8 (бол., Рантанен, Ландескуг), 41:41 — 2:5. Нерс — 4 (бол., Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль), 43:05 — 2:6. Ландескуг — 18 (Рантанен, Маккиннон), 56:11 — 3:6. Ландескуг — 19 (Рантанен, Маккиннон), 58:53 — 4:6Вратари: Варламов (Грубауэр, 33:37, 56:43 — 58:53, 59:02) — КоскиненШтраф: 13 — 17Броски: 43 (13+14+16) — 26 (9+13+4)

Голкипер «Эвеланш» Семен Варламов отразил 15 бросков из 18 и был заменен в середине второго периода.

«Колорадо» — «Эдмонтон» 4:6

В турнирной таблице Западной конференции «Колорадо» занимает четвертое место (39 очков), а «Эдмонтон» — седьмое (36 очков). 0