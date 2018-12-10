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    «Амур» прервал серию из пяти поражений кряду

    КХЛ Барыс Амур
    «Амур» одержал победу над «Барысом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    Встреча, которая прошла в Хабаровске, завершилась со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).

    Подопечные Андрея Скабелки вышли вперед на 4-й минуте усилиями Кертиса Валка. Хозяева отыгрались в концовке первого игрового отрезка благодаря точному броску Игоря Руденкова.

    На 58-й минуте победу дальневосточной команде принес Томаш Зогорна.

    Для «Амура» эта победа стала первой в шести последних матчах. «Барыс» проиграл впервые за четыре встречи.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Барыс» (Астана) — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Валк — 8 (Шевченко), 3:33 — 0:1. Руденков — 11 (бол., Рассказов, Зогорна), 14:04 — 1:1. Зогорна — 6 (Атюшов), 57:54 — 2:1Вратари: Аликин — Граховина (58:06)Штраф: 4 — 6Броски: 17 (6+5+6) — 38 (11+11+16)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Амур» занимает 12-е место (27 очков), а «Барыс» — пятое (50 очков). 0

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