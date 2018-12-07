«Северсталь» в овертайме дожала «Куньлунь»

«Северсталь»
ХК «Куньлунь»
В основное время матча в составе победителей заброшенной шайбой отметился Вадим Кудако (14-я минута). У китайского клуба отличился Брэндон Ип (58).
Победную шайбу в овертайме забросил нападающий Владислав Кодола.
«Северсталь» набрала 24 очка и расположилась на 10-м месте на Западе. «Куньлунь» с 35 баллами занимает восьмую строчку на Востоку.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Куньлунь» (Пекин) — 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
Голы: Кудако — 1 (Гераськин, Вовченко), 13:25 — 1:0. Йип — 11 (Палола, Лунд), 57:56 — 1:1. Кодола — 2 (Вовченко), 60:53 — 2:1Вратари: Фурх — ЛазушинБроски: 35 (15+6+12+2) — 30 (8+11+11+0)Штраф: 2 — 4