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    «Северсталь» в овертайме дожала «Куньлунь»

    КХЛ Северсталь Куньлунь Ред Стар
    Череповецкая «Северсталь» обыграла «Куньлунь Ред Стар» (2:1 ОТ) в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ.

    «Северсталь»
    «Северсталь»
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    В основное время матча в составе победителей заброшенной шайбой отметился Вадим Кудако (14-я минута). У китайского клуба отличился Брэндон Ип (58).

    Победную шайбу в овертайме забросил нападающий Владислав Кодола.

    «Северсталь» набрала 24 очка и расположилась на 10-м месте на Западе. «Куньлунь» с 35 баллами занимает восьмую строчку на Востоку.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Куньлунь» (Пекин) — 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
    Голы: Кудако — 1 (Гераськин, Вовченко), 13:25 — 1:0. Йип — 11 (Палола, Лунд), 57:56 — 1:1. Кодола — 2 (Вовченко), 60:53 — 2:1Вратари: Фурх — ЛазушинБроски: 35 (15+6+12+2) — 30 (8+11+11+0)Штраф: 2 — 4
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