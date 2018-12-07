«Северсталь» в овертайме дожала «Куньлунь»

Череповецкаяобыграла «Куньлунь Ред Стар» (2:1 ОТ) в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время матча в составе победителей заброшенной шайбой отметился Вадим Кудако (14-я минута). У китайского клуба отличился Брэндон Ип (58).

Победную шайбу в овертайме забросил нападающий Владислав Кодола.

«Северсталь» набрала 24 очка и расположилась на 10-м месте на Западе. «Куньлунь» с 35 баллами занимает восьмую строчку на Востоку.