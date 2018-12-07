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    Дубль Мозеса помог «Йокериту» обыграть «Локомотив»

    КХЛ Йокерит Локомотив
    Финский «Йокерит» обыграл ярославский «Локомотив» (3:0) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Йокерит» — «Локомотив»
    «Йокерит» — «Локомотив»
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    Дубль в составе победителей оформил Стив Мозес, еще один раз отличился Ессе Йоэнсуу.

    Благодаря этому успеху «Йокерит», имеющий теперь в активе 50 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице Западной конференции, опередив «Локомотив» (49 очков).

    В следующем матче финская команда на выезде встретится с «Северсталью» (9 декабря), а ярославцы отправятся в Нижний Новгород, где их будет ждать «Торпедо» (10 декабря).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Йокерит» (Хельсинки) — 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)
    Голы: Мозес — 6, 19:12 — 0:1. Йоэнсуу — 12 (О`Нилл), 21:30 — 0:2. Мозес — 7 (бол., Лев, Весалайнен), 30:46 — 0:3Вратари: Салак (Коновалов, 40:00) — КалныньшБроски: 36 (15+12+9) — 26 (7+8+11)Штраф: 51 — 10
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