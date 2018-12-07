Дубль Мозеса помог «Йокериту» обыграть «Локомотив»

«Йокерит» — «Локомотив»
hclokomotiv.ru
Дубль в составе победителей оформил Стив Мозес, еще один раз отличился Ессе Йоэнсуу.
Благодаря этому успеху «Йокерит», имеющий теперь в активе 50 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице Западной конференции, опередив «Локомотив» (49 очков).
В следующем матче финская команда на выезде встретится с «Северсталью» (9 декабря), а ярославцы отправятся в Нижний Новгород, где их будет ждать «Торпедо» (10 декабря).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Йокерит» (Хельсинки) — 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)
Голы: Мозес — 6, 19:12 — 0:1. Йоэнсуу — 12 (О`Нилл), 21:30 — 0:2. Мозес — 7 (бол., Лев, Весалайнен), 30:46 — 0:3Вратари: Салак (Коновалов, 40:00) — КалныньшБроски: 36 (15+12+9) — 26 (7+8+11)Штраф: 51 — 10