Дубль Мозеса помог «Йокериту» обыграть «Локомотив»

Финскийобыграл ярославский(3:0) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Дубль в составе победителей оформил Стив Мозес, еще один раз отличился Ессе Йоэнсуу.

Благодаря этому успеху «Йокерит», имеющий теперь в активе 50 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице Западной конференции, опередив «Локомотив» (49 очков).

В следующем матче финская команда на выезде встретится с «Северсталью» (9 декабря), а ярославцы отправятся в Нижний Новгород, где их будет ждать «Торпедо» (10 декабря).