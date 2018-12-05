ХК «Сочи» обыграл рижское «Динамо» по буллитам

ХК «Сочи»
«Сочи»
В составе победителей отличились Дмитрий Архипов и Вадим Хомицкий. Победный бросок исполнил Эрик О'Делл.
Голы рижан на счету Линуса Виделля и Мэтью Майоне.
Клуб из Латвии потерпел пятое поражение подряд, команда Сергея Зубова одержала вторую победу в последних трёх матчах.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» — «Динамо» (Рига) — 3:2 Б (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0)
Голы: Архипов — 4 (Росен), 5:06 — 1:0. Хомицкий — 1 (Воробьев, Полунин), 21:52 — 2:0. Виделль — 14 (бол., Дарзиньш), 53:24 — 2:1. Майоне — 8 (бол., Виделль), 56:37 — 2:2Победный буллит: О`ДеллВратари: Шикин — Билялов (53:05 — 53:24, 56:20 — 56:37Гудлевскис, 65:00)Броски: 31 (7+14+4+6) — 34 (12+9+13+0)Штраф: 12 — 18