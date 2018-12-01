«Салават Юлаев» по буллитам проиграл «Адмиралу»

«Салават Юлаев» — «Адмира»
«Салават Юлаев»
Гости одержали победу в серии послематчевых буллитов.
В основное время матча команды обменялись шайбами Александра Черникова и Филипа Ларсена.
в серии буллитов гости оказались сильнее благодаря броску Владимира Бутузова.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Черников — 7 (Яковлев, Кармашков), 27:42 — 0:1. Ларсен — 7 (бол., Бурдасов), 38:43 — 1:1Победный буллит: БутузовВратари: Кареев — СеребряковШтраф: 31-8Броски: 36 (9+13+11+3) — 34 (8+12+12+2)