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    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»НХЛ. Три очка Овечкина, шайбы Свечникова, Дадонова, Тарасенко и Задорова
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    Овечкин вышел на единоличное 15 место по заброшенным шайбам в НХЛ

    НХЛ Вашингтон Кэпиталз Нью-Джерси Дэвилз
    «Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:3.

    Александр Овечкин
    Александр Овечкин
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    Одну из шайб забросил российский нападающий Александр Овечкин, поразивший пустые ворота. Также на его счету две результативные передачи в этой встрече.

    Для российского форварда этот гол стал 626-м в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин вышел на чистое 15-е место в списке лучших снайперов лиги за всю историю, обойдя Джо Сакика и Джерома Игинлу, в активе которых по 625 шайб.

    На 14-м месте располагается канадец Дэйв Андрейчук, забивший 640 голов в 1639 матчах в карьере. 0

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