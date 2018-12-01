КХЛ. «Автомобилист» разгромил «Барыс», «Спартак» примет ЦСКА

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В субботу, 1 декабря, проходят очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ.

«Барыс» — «Автомобилист» — 2:7

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» принимал «Автомобилист».

Гости одержали победу со счетом 7:2.

Дублями в составе победителей отметились нападающие Стефан Да Коста и Найджел Доус. Также шайбы на счету Александра Кучерявенко, Анатолия Голышева и Артема Гареева.

У хозяев отличились Павел Акользин и Кертис Валк.

«Автомобилист» набрал 57 очков и продолжает возглавлять таблицу Восточной конференции. «Барыс» (44 очка) идет пятым.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Барыс» (Астана) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:7 (0:2, 1:2, 1:3) Голы: Да Коста — 14 (Доус, Голышев), 8:34 — 0:1. Кучерявенко — 6 (Миловзоров), 15:23 — 0:2. Акользин — 3 (Даллмэн), 34:23 — 1:2. Доус — 16 (Бодров, Голышев), 35:51 — 1:3. Голышев — 13 (бол., Доус, Да Коста), 36:24 — 1:4. Да Коста — 15 (Доус, Голышев), 42:56 — 1:5. Гареев — 2, 44:25 — 1:6. Доус — 17 (бол., Да Коста, Вишневский), 48:05 — 1:7. Валк — 7 (Михайлис), 57:57 — 2:7Вратари: Граховина (Карлссон, 44:25) — КоваржШтраф: 6-6Броски: 41 (14+15+12) — 26 (11+5+10)

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