КХЛ. «Магнитка» разгромила «Салават», «Автомобилист» уступил «Авангарду»

«Амур» — ХК «Сочи» 2:3 Б
«Сочи» одержал победу над «Амуром» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, которая прошла в Хабаровске, завершилась со счетом 3:2 Б (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей.
Хозяева вышли вперед на 17-й минуте, когда точный бросок нанес Данил Файзуллин. На 50-й минуте он же оформил дубль, сделав счет 2:0.
Почти мгновенно Юрий Александров сократил отставание «Сочи», а на 54-й минуте Станислав Бочаров восстановил паритет.
Остаток встречи и овертайм прошли без голов, а в серии буллитов верх взяли гости благодаря броску Эрика О’Делла.
«Амур» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции (23 очка). «Сочи» — шестой на Западе (35 очков).
«Куньлунь Ред Стар» — «Сибирь» 4:2
«Сибирь» потерпела поражение от «Куньлуня» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, которая прошла в Шанхае, завершилась со счетом 4:2 (1:1, 1:1, 2:0).
Дубль в составе победителей оформил Брэндон Ип, еще по шайбе забросили Вели-Матти Савинайнен и Виктор Бартли.
За гостей отличились Джордан Карон и Данил Романцев.
Для новосибирской команды это поражение стало первым в шести последних матчах.
В турнирной таблице Восточной конференции «Сибирь» занимает 11-е место (23 очка), а «Куньлунь» — восьмое (33 очка).
«Салават Юлаев» — «Металлург» Мг 0:4
Уфимский «Салават Юлаев» потерпел крупное домашнее поражение во встрече регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» — 0:4.
В составе победителей голы на счету Андрея Чибисова, Григория Дронова, Евгения Бирюкова и Ииро Пакаринена.
Сухой матч записал в свой счёт голкипер Артём Загидулин, впервые вышедший на лёд в ноябре.
Подопечные Николая Цулыгина проиграли три из пяти последних матчей.
«Металлург» набрал 47 очков и расположился на четвертом месте. «Салават Юлайев» с 39 баллами занимает седьмую строчку.
«Трактор» — «Адмирал» 2:1
Челябинский «Трактор» одержал победу над «Адмиралом» (2:1) из Владивостока.
Счёт во встрече был открыт на 14-й минуте, заброшенной шайбой отметился форвард команды гостей Войтех Полак.
Во втором периоде «Трактор» отыгрался благодаря голу Антона Глинкина, а на 42-й минуте хозяев вывел вперёд точный бросок молодого Виталия Кравцова, ставший победным.
Подопечные Алексея Тертышного выиграли второй матч из пяти последних.
«Авангард» — «Автомобилист» 3:0
Омский «Авангарад» одержал победу над «Автомобилистом» (3:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей точными бросками отметились нападающий Сергей Кошелев и защитники Вилле Покка и Коди Франсон.
Омский клуб занимает 2-е место в таблице Восточной конференции, набрав 48 очков, а коллектив из Екатеринбурга является лидером, набрав 55 баллов.
В следующем матче «Авангард» сыграет с «Металлургом» из Магнитогорска, а «Автомобилист» встретится с «Барысом». Оба матча пройдут 1 декабря.
«Спартак» — «Северсталь» 3:0
Московский «Спартак» переиграл «Северсталь» (3:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Дублем в составе московского клуба отличился Анатолий Никонцев (10-я и 52-я минуты), еще одна заброшенная шайба на счету Мартиньша Карсумса (54).
Голкипер красно-белых Никита Беспалов отразил 24 броска и записал на свой счет третий «сухой» матч в текущем сезоне.
Для череповецкой команды это поражение стало седьмым подряд в регулярном чемпионате.
После этой победы «Спартак» набрал 38 очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь», имея в активе 20 баллов, расположилась на 12-м месте.
В следующем матче «Спартак» 1 декабря на своем льду сыграет против ЦСКА, а «Северсталь» в тот же день на выезде встретится с «Нефтехимиком».