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    КХЛ. «Магнитка» разгромила «Салават», «Автомобилист» уступил «Авангарду»

    Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 29 ноября

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    «Магнитка» — «Салават»
    «Магнитка» — «Салават»
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    В четверг, 29 ноября, проходят очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ.
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    «Амур» — ХК «Сочи» 2:3 Б

    «Сочи» одержал победу над «Амуром» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Встреча, которая прошла в Хабаровске, завершилась со счетом 3:2 Б (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

    Хозяева вышли вперед на 17-й минуте, когда точный бросок нанес Данил Файзуллин. На 50-й минуте он же оформил дубль, сделав счет 2:0.

    Почти мгновенно Юрий Александров сократил отставание «Сочи», а на 54-й минуте Станислав Бочаров восстановил паритет.

    Остаток встречи и овертайм прошли без голов, а в серии буллитов верх взяли гости благодаря броску Эрика О’Делла.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Сочи» — 2:3 Б (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 0:1)
    Голы: Файзуллин — 5 (Пьянов, Горшков), 16:19 — 1:0. Файзуллин — 6 (Пьянов), 49:14 — 2:0. Ю. Александров — 1 (Йокипакка, Росен), 50:00 — 2:1. Бочаров — 7 (Ю. Александров, Росен), 53:39 — 2:2Победный буллит: О`ДеллВратари: Мурыгин (Аликин, 65:00) — ШикинШтраф: 8 — 8Броски: 32 (12+14+4+2) — 30 (9+9+10+2)

    «Амур» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции (23 очка). «Сочи» — шестой на Западе (35 очков).

    «Куньлунь Ред Стар» — «Сибирь» 4:2

    «Сибирь» потерпела поражение от «Куньлуня» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Встреча, которая прошла в Шанхае, завершилась со счетом 4:2 (1:1, 1:1, 2:0).

    Дубль в составе победителей оформил Брэндон Ип, еще по шайбе забросили Вели-Матти Савинайнен и Виктор Бартли.

    За гостей отличились Джордан Карон и Данил Романцев.

    Для новосибирской команды это поражение стало первым в шести последних матчах.

    В турнирной таблице Восточной конференции «Сибирь» занимает 11-е место (23 очка), а «Куньлунь» — восьмое (33 очка).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
    Голы: Йип — 8 (Виклунд, Лунд), 4:56 — 1:0. Карон — 2 (бол., Принс, Пелтола), 11:58 — 1:1. Савинайнен — 4 (бол., Фонтэйн, Сундстрем), 36:07 — 2:1. Романцев — 9 (Демидов, Первушин), 38:22 — 2:2. Йип — 9 (Латта, Мертль), 47:00 — 3:2. Йип — 10 (п.в., Бартли), 59:22 — 4:2Вратари: Лазушин — Тэйлор (59:17 — 59:22)Броски: 37 (14+16+7) — 23 (7+10+6)Штраф: 11 — 15

    «Салават Юлаев» — «Металлург» Мг 0:4

    Уфимский «Салават Юлаев» потерпел крупное домашнее поражение во встрече регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» — 0:4.

    В составе победителей голы на счету Андрея Чибисова, Григория Дронова, Евгения Бирюкова и Ииро Пакаринена.

    Сухой матч записал в свой счёт голкипер Артём Загидулин, впервые вышедший на лёд в ноябре.

    Подопечные Николая Цулыгина проиграли три из пяти последних матчей.

    «Металлург» набрал 47 очков и расположился на четвертом месте. «Салават Юлайев» с 39 баллами занимает седьмую строчку.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Металлург» (Магнитогорск) — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
    Голы: Чибисов — 5 (Бирюков), 12:24 — 0:1. Дронов — 1 (Бирюков), 17:21 — 0:2. Бирюков — 2 (Шор, Чибисов), 22:12 — 0:3. Пакаринен — 11 (бол., Шор), 41:27 — 0:4Вратари: Метсола (Кареев, 22:12) — ЗагидулинБроски: 31 (7+13+11) — 31 (9+9+13)Штраф: 4 — 6

    «Трактор» — «Адмирал» 2:1

    Челябинский «Трактор» одержал победу над «Адмиралом» (2:1) из Владивостока.

    Счёт во встрече был открыт на 14-й минуте, заброшенной шайбой отметился форвард команды гостей Войтех Полак.

    Во втором периоде «Трактор» отыгрался благодаря голу Антона Глинкина, а на 42-й минуте хозяев вывел вперёд точный бросок молодого Виталия Кравцова, ставший победным.

    Подопечные Алексея Тертышного выиграли второй матч из пяти последних.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:1
    Голы: Полак — 4 (Таталин, Зайцев), 13:06 — 0:1. Глинкин — 4 (Полыгалов, Кравцов), 21:51 — 1:1. Кравцов — 5 (бол., Глинкин, Полыгалов), 41:22 — 2:1Вратари: Демченко — Серебряков (58:39)Броски: 23 (7+9+7) — 27 (8+14+5)Штраф: 13 — 11

    «Авангард» — «Автомобилист» 3:0

    Омский «Авангарад» одержал победу над «Автомобилистом» (3:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе победителей точными бросками отметились нападающий Сергей Кошелев и защитники Вилле Покка и Коди Франсон.

    Омский клуб занимает 2-е место в таблице Восточной конференции, набрав 48 очков, а коллектив из Екатеринбурга является лидером, набрав 55 баллов.

    В следующем матче «Авангард» сыграет с «Металлургом» из Магнитогорска, а «Автомобилист» встретится с «Барысом». Оба матча пройдут 1 декабря.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Кошелев — 2 (Тальбо, Деарне), 4:38 — 1:0. Покка — 5 (Емелин, Михеев), 8:14 — 2:0. Фрэнсон — 5 (бол., Широков, Деарне), 51:01 — 3:0Вратари: Бобков — КоваржБроски: 32 (13+8+11) — 24 (12+4+8)Штраф: 4 — 6

    «Спартак» — «Северсталь» 3:0

    Московский «Спартак» переиграл «Северсталь» (3:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Дублем в составе московского клуба отличился Анатолий Никонцев (10-я и 52-я минуты), еще одна заброшенная шайба на счету Мартиньша Карсумса (54).

    Голкипер красно-белых Никита Беспалов отразил 24 броска и записал на свой счет третий «сухой» матч в текущем сезоне.

    Для череповецкой команды это поражение стало седьмым подряд в регулярном чемпионате.

    После этой победы «Спартак» набрал 38 очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь», имея в активе 20 баллов, расположилась на 12-м месте.

    В следующем матче «Спартак» 1 декабря на своем льду сыграет против ЦСКА, а «Северсталь» в тот же день на выезде встретится с «Нефтехимиком».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
    Голы: Никонцев — 9 (Григорьев, Злобин), 9:14 — 1:0. Никонцев — 10 (бол., Калинин, Карсумс), 51:02 — 2:0. Зубов — 5 (Даугавиньш, Хохлачев), 53:56 — 3:0Вратари: Беспалов (53:25 — 53:56, 58:35 — 58:57, 59:11) — ФурхБроски: 25 (14+3+8) — 24 (6+12+6)Штраф: 6 — 8
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