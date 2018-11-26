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    Беспалов, Хольм, Зернов и Коновалов — лучшие игроки недели в КХЛ

    КХЛ Спартак Торпедо Авангард Локомотив
    Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ назвала лауреатов одиннадцатой недели турнира в четырех номинациях, сообщает официальный сайт лиги.

    Никита Беспалов
    Никита Беспалов
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    Лучшим вратарем признан Никита Беспалов из «Спартака», в двух гостевых матчах (победа в основное время и поражение в серии бросков) не пропустивший в игровое время.

    Защитник «Торпедо» Филип Хольм стал лучшим в своем амплуа. Он в трех матчах одержал вместе с командой две гостевые победы и набрал в них 3 (2+1) очка.

    Лучшим нападающим признан представитель «Авангарда» Денис Зернов, в четырех гостевых матчах набравший 7 (4+3) очков (лучший результат недели среди нападающих).

    Лучшим новичком стал голкипер «Локомотива» Илья Коновалов, одержавший победы в двух проведенных матчах. В игре с московским «Динамо» 20-летний вратарь ярославского клуба четвертый раз в нынешнем сезоне сыграл на ноль. 0

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