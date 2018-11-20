«Нефтехимик» на выезде разгромил «Автомобилист»

Нижнекамскийодержал разгромную победу над(6:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Андрей Нестрашил, Микаэль Руохомаа, Павел Падакин, Юусо Пуустинен, оформивший дубль и Эмиль Галимов.

За хозяев шайбы забросили Франсис Паре и Найджел Доус.

Для «Автомобилиста» это поражение стало четвертым в сезоне. «Нефтехимик» прервал серию из четырех поражений подряд.

В следующем матче «Нефтехимик» 22 ноября встретится с «Трактором», а «Автомобилист» в этот же день примет на домашней арене «Торпедо».