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    «Нефтехимик» на выезде разгромил «Автомобилист»

    КХЛ Автомобилист Нефтехимик
    Нижнекамский «Нефтехимик» одержал разгромную победу над «Автомобилистом» (6:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Нефтехимик»
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    В составе победителей отличились Андрей Нестрашил, Микаэль Руохомаа, Павел Падакин, Юусо Пуустинен, оформивший дубль и Эмиль Галимов.

    За хозяев шайбы забросили Франсис Паре и Найджел Доус.

    Для «Автомобилиста» это поражение стало четвертым в сезоне. «Нефтехимик» прервал серию из четырех поражений подряд.

    В следующем матче «Нефтехимик» 22 ноября встретится с «Трактором», а «Автомобилист» в этот же день примет на домашней арене «Торпедо».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» — «Нефтехимик» — 2:6 (0:1, 1:2, 1:3)
    Голы: 0:1 — 09:24 Нестрашил (Шарипзянов), 0:2 — 27:30 Руохамаа (Полашек), 0:3 — 30:07 Падакин (Здунов), 1:3 — 39:10 Паре (Доус), 1:4 — 43:41 Пуустинен (Руохамаа), 1:5 — 45:19 Пуустинен (), 1:6 — 50:32 Галимов (Пуустинен, Руохамаа), 2:6 — 57:00 Доус (Голышев)Вратари: Сохатский — КоротаевБроски: 50 (13+17+20) — 23 (9+4+10)Штраф: 8 — 37
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