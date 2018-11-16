Дубль Майорова помог «Салавату» одолеть «Адмирал»

Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над «Адмиралом» (3:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе уфимской команды дубль оформил Максим Майоров (2-я и 37-я минуты), еще одна шайба на счету Егора Дубровского (23).

За дальневосточный клуб отличился Сергей Коньков (57).

После этой игры «Салават Юлаев» набрал 35 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал», имея в активе 14 очков, располагается на 13-м месте.

В следующем матче чемпионата «Салават Юлаев» в гостях сыграет против «Барыса», а «Адмирал» на своем льду примет «Спартак».