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    Дубль Майорова помог «Салавату» одолеть «Адмирал»

    КХЛ Адмирал Салават Юлаев
    Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над «Адмиралом» (3:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Салават Юлаев»
    «Салават Юлаев»
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    В составе уфимской команды дубль оформил Максим Майоров (2-я и 37-я минуты), еще одна шайба на счету Егора Дубровского (23).

    За дальневосточный клуб отличился Сергей Коньков (57).

    После этой игры «Салават Юлаев» набрал 35 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал», имея в активе 14 очков, располагается на 13-м месте.

    В следующем матче чемпионата «Салават Юлаев» в гостях сыграет против «Барыса», а «Адмирал» на своем льду примет «Спартак».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)
    Голы: Майоров — 4 (Арзамасцев, Кемппайнен), 1:57 — 1:0. Дубровский — 1 (Жарков), 22:12 — 2:0. Майоров — 5 (Кемппайнен, Ткачев), 36:30 — 3:0. Коньков — 7 (Вихарев, Бутузов), 56:30 — 3:1Вратари: Метсола — СеребряковБроски: 46 (10+20+16) — 24 (7+7+10)Штраф: 4 — 4
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