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    «Авангард» на своем льду взял верх над «Амуром»

    КХЛ Авангард Амур
    Омский «Авангард» обыграл хабаровский «Амур» (3:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Авангард»
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    В составе омской команды заброшенными шайбами отметились Денис Зернов (10), Сергей Широков (28) и Виктор Стольберг (44).

    После этой игры «Авангард» набрал 42 очка и расположился на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» занимает 11-е место — 16 очков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Амур» (Хабаровск) — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
    Голы: Зернов — 4 (бол., Михеев), 9:04 — 1:0. Широков — 13 (Фрэнсон, Медведев), 27:39 — 2:0. Столберг — 1 (Емелин, Петров), 43:50 — 3:0Вратари: Бобков (27:04 — 27:39) — МурыгинБроски: 30 (7+14+9) — 21 (6+4+11)Штраф: 8 — 4
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