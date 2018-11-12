«Авангард» на своем льду взял верх над «Амуром»

«Авангард»
«Авангард»
В составе омской команды заброшенными шайбами отметились Денис Зернов (10), Сергей Широков (28) и Виктор Стольберг (44).
После этой игры «Авангард» набрал 42 очка и расположился на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» занимает 11-е место — 16 очков.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Амур» (Хабаровск) — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Зернов — 4 (бол., Михеев), 9:04 — 1:0. Широков — 13 (Фрэнсон, Медведев), 27:39 — 2:0. Столберг — 1 (Емелин, Петров), 43:50 — 3:0Вратари: Бобков (27:04 — 27:39) — МурыгинБроски: 30 (7+14+9) — 21 (6+4+11)Штраф: 8 — 4