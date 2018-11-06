НХЛ. Шайба Овечкина, 33 сейва Худобина и хет-трик Бойла

«Вашингтон» — «Эдмонтон» 4:2

«Вашингтон» одолел «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:2 (2:1, 2:1, 0:0).

Один из голов в составе победителей забил российский нападающий Александр Овечкин, его ассистентом в этом эпизоде стал Евгений Кузнецов. Теперь на счету Овечкина 17 (11+6) очков в текущем сезоне, у Кузнецова — 18 (6+12) баллов.

«Вашингтон» с 15 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, а «Эдмонтон» расположился на шестой строчке на Западе, имея в активе 17 очков.

В следующем матче «Кэпиталз» 8 ноября примут «Питтсбург», а «Ойлерз» днем ранее на выезде сыграют с «Тампой».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Эдмонтон» — 4:2 (2:1, 2:1, 0:0) Голы: Врана — 4 (Смит-Пелли, Бойд), 2:44 — 1:0. Смит-Пелли — 2 (Бойд), 5:44 — 2:0. Макдэвид — 10 (бол., Клефбом, Ньюджент-Хопкинс), 10:24 — 2:1. Оши — 7 (Бэкстрем, Карлсон), 28:11 — 3:1. Драйзайтль — 8 (Ларссон, Ньюджент-Хопкинс), 30:41 — 3:2. Овечкин — 11 (бол., Карлсон, Кузнецов), 33:09 — 4:2Вратари: Копли — Тэлбот (57:50)Штрафы: 8-4Броски: 23 (11+10+2) — 33 (12+10+11)

«Вашингтон» — «Эдмонтон» 4:2

«Бостон» — «Даллас» 2:1 ОТ

«Бостон» в овертайме вырвал победу у «Далласа» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0). Победную шайбу за 31 секунду до окончания овертайма забросил нападающий «Брюинз» Брэд Маршан.

Голкипер «звезд» Антон Худобин отразил 33 броска из 35. Валерий Ничушкин однажды бросил в створ и совершил два силовых приема, сыграв 10 минут и 42 секунды. Александр Радулов участия во встрече не принимал.

«Даллас» прервал трехматчевую победную серию и с 17 очками занимает пятое место в Западной конференции, а «Бостон» расположился на третьей строчке на Востоке, имея в активе 18 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Даллас» — 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0) Голы: Факса — 3 (мен., Хейсканен), 3:51 — 0:1. Пастрняк — 12 (бол., Бержерон, Дебраск), 5:11 — 1:1. Маршан — 5 (бол., Крейчи, Краг), 64:29 — 2:1Вратари: Раск — ХудобинШтрафы: 2-6Броски: 35 (13+8+11+3) — 25 (4+9+10+2)

«Бостон» — «Даллас» 2:1 ОТ

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Монреаль» 3:4 Б

«Монреаль» на выезде обыграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 Б (3:1, 0:1, 0:1, 0:0, 0:1). Исход встречи решила серия буллитов.

В составе канадской команды отличились Макс Доми, Джонатан Друен и Арттури Лехконен, победный буллит в активе Йоэля Армии. За «островитян» дублем отметился Кейси Чижикас, еще один гол забил Валлтери Фильппула.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Йорк» — «Монреаль» — 3:4 Б (3:1, 0:1, 0:1, 0:0, 0:1) Голы: Сизикас — 4 (Пелеч, Джонстон), 4:04 — 1:0. Друэн — 4 (Доми, Юулсен), 5:59 — 1:1. Филппула — 5 (Комаров), 7:44 — 2:1. Сизикас — 5 (Клаттербак), 14:58 — 3:1. Доми — 8 (бол., Друэн, Армиа), 35:36 — 3:2. Лехконен — 2 (Юулсен, Котканиеми), 47:43 — 3:3Победный буллит: АрмиаВратари: Грайсс — НиемиШтрафы: 8-10Броски: 24 (8+6+7+3) — 35 (8+15+10+2)

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Монреаль» 3:4 Б

«Питтсбург» — «Нью-Джерси» 1:5

«Питтсбург» потерпел крупное домашнее поражение от «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:5 (1:2, 0:2, 0:1).

У победителей встречи хет-трик оформил Брайан Бойл и по разу отличились Уилл Батчер и Трэвис Зейджак, а у хозяев льда единственную шайбу забросил Джейми Олексяк.

«Питтсбург» потерпел четвертое поражение кряду и с 15 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, а «Нью-Джерси» в ней же расположился на 12-й строчке, имея в активе 13 очков. «Дэвилз» прервали серию из трех поражений.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Нью-Джерси» — 1:5 (1:2, 0:2, 0:1) Голы: Батчер — 1 (Андерсон, Ди), 2:24 — 0:1. Олексяк — 4 (Мяяття, Гюнтцель), 9:24 — 1:1. Бойл — 4 (Лавджой, Ди), 12:27 — 1:2. Бойл — 5 (бол., Палмиери, Батчер), 27:38 — 1:3. Бойл — 6 (бол., Холл, Батчер), 39:40 — 1:4. Зэйджак — 4 (Сиверсон, Юханссон), 40:19 — 1:5Вратари: Мюррей (Десмит, 40:00) — КинкейдШтрафы: 10-8Броски: 36 (11+14+11) — 39 (14+13+12)

«Питтсбург» — «Нью-Джерси» 1:5

«Аризона» — «Филадельфия» 2:5

«Филадельфия» обыграла «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2 (2:0, 1:1, 2:1).

Дубль в составе «летчиков» оформил Клод Жиру, также на его счету одна результативная передача. Защитник Иван Проворов провел на льду 24 минуты 52 секунды.

«Аризона» прервала серию из пяти побед и с 14 очками занимает 12-е место в Западной конференции, а «Филадельфия» расположилась на десятой строчке на Востоке, имея в активе 15 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Филадельфия» — 2:5 (0:2, 1:1, 1:2) Голы: Жиру — 5 (Кутюрье, Гостисбеер), 12:34 — 0:1. Гостисбеер — 2 (бол., Жиру, Конекны), 19:10 — 0:2. Гальченюк — 2 (бол., Экман-Ларссон, Келлер), 21:14 — 1:2. Кутюрье — 5, 37:05 — 1:3. Жиру — 6 (Симмондс), 46:35 — 1:4. Грабнер — 4 (Паник, Коннотон), 54:04 — 2:4. Линдблум — 4 (п.в., Патрик), 58:11 — 2:5Вратари: Кюмпер (57:31 — 58:11) — ПикарШтрафы: 16-16Броски: 37 (8+13+16) — 34 (8+11+15)