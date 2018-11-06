ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    НХЛ. Шайба Овечкина, 33 сейва Худобина и хет-трик Бойла

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 6 ноября

    НХЛ Вашингтон Кэпиталз Эдмонтон Ойлерз Бостон Брюинз Даллас Старз Нью-Йорк Айлендерс Монреаль Канадиенс Питтсбург Пингвинз Нью-Джерси Дэвилз Аризона Койотс Филадельфия Флайерз
    Вся лентаСамое главное
    Александр ОвечкинНХЛ. Шайба Овечкина, 33 сейва Худобина и хет-трик Бойла Победу «МЮ» принес Маркус РашфордАПЛ. «МанСити» разгромил «Саутгемптон», «МЮ» одолел «Борнмут», «Арсенал» поделил очки с «Ливерпулем» Антуан ГризманнПримера. «Атлетико» потерял очки, «Реал» дожал «Вальядолид», «Барселона» обыграла «Райо Вальекано»
  • 10:48
    • По решению суда «Амкар» признан банкротом
  • 09:18
    • «Голден Стэйт» выиграл восьмой матч подряд, «Чикаго» прервал серию поражений
  • 08:58
    • Молодежная сборная России проиграла в первом матче Суперсерии
  • 07:54
    • «Эспаньол» с минимальным счетом обыграл «Атлетик»
  • 00:08
    • СМИ: Венгер в ближайшее время возглавит «Милан»
  • 23:54
    • Надаль снялся с Итогового турнира
  • 23:44
    • Адиев: В помощи нам отказали, что будет дальше — не знаю
    Все новости спорта
    Александр Овечкин
    Александр Овечкин
  • 1000
  • Фрибет для всехЗабрать!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Вашингтон» — «Эдмонтон» 4:2

    «Вашингтон» одолел «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:2 (2:1, 2:1, 0:0).

    Один из голов в составе победителей забил российский нападающий Александр Овечкин, его ассистентом в этом эпизоде стал Евгений Кузнецов. Теперь на счету Овечкина 17 (11+6) очков в текущем сезоне, у Кузнецова — 18 (6+12) баллов.

    «Вашингтон» с 15 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, а «Эдмонтон» расположился на шестой строчке на Западе, имея в активе 17 очков.

    В следующем матче «Кэпиталз» 8 ноября примут «Питтсбург», а «Ойлерз» днем ранее на выезде сыграют с «Тампой».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Вашингтон» — «Эдмонтон» — 4:2 (2:1, 2:1, 0:0)
    Голы: Врана — 4 (Смит-Пелли, Бойд), 2:44 — 1:0. Смит-Пелли — 2 (Бойд), 5:44 — 2:0. Макдэвид — 10 (бол., Клефбом, Ньюджент-Хопкинс), 10:24 — 2:1. Оши — 7 (Бэкстрем, Карлсон), 28:11 — 3:1. Драйзайтль — 8 (Ларссон, Ньюджент-Хопкинс), 30:41 — 3:2. Овечкин — 11 (бол., Карлсон, Кузнецов), 33:09 — 4:2Вратари: Копли — Тэлбот (57:50)Штрафы: 8-4Броски: 23 (11+10+2) — 33 (12+10+11)

    «Вашингтон» — «Эдмонтон» 4:2

    «Бостон» — «Даллас» 2:1 ОТ

    «Бостон» в овертайме вырвал победу у «Далласа» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0). Победную шайбу за 31 секунду до окончания овертайма забросил нападающий «Брюинз» Брэд Маршан.

    Голкипер «звезд» Антон Худобин отразил 33 броска из 35. Валерий Ничушкин однажды бросил в створ и совершил два силовых приема, сыграв 10 минут и 42 секунды. Александр Радулов участия во встрече не принимал.

    «Даллас» прервал трехматчевую победную серию и с 17 очками занимает пятое место в Западной конференции, а «Бостон» расположился на третьей строчке на Востоке, имея в активе 18 очков.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Бостон» — «Даллас» — 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Факса — 3 (мен., Хейсканен), 3:51 — 0:1. Пастрняк — 12 (бол., Бержерон, Дебраск), 5:11 — 1:1. Маршан — 5 (бол., Крейчи, Краг), 64:29 — 2:1Вратари: Раск — ХудобинШтрафы: 2-6Броски: 35 (13+8+11+3) — 25 (4+9+10+2)

    «Бостон» — «Даллас» 2:1 ОТ

    «Нью-Йорк Айлендерс» — «Монреаль» 3:4 Б

    «Монреаль» на выезде обыграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 Б (3:1, 0:1, 0:1, 0:0, 0:1). Исход встречи решила серия буллитов.

    В составе канадской команды отличились Макс Доми, Джонатан Друен и Арттури Лехконен, победный буллит в активе Йоэля Армии. За «островитян» дублем отметился Кейси Чижикас, еще один гол забил Валлтери Фильппула.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нью-Йорк» — «Монреаль» — 3:4 Б (3:1, 0:1, 0:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Сизикас — 4 (Пелеч, Джонстон), 4:04 — 1:0. Друэн — 4 (Доми, Юулсен), 5:59 — 1:1. Филппула — 5 (Комаров), 7:44 — 2:1. Сизикас — 5 (Клаттербак), 14:58 — 3:1. Доми — 8 (бол., Друэн, Армиа), 35:36 — 3:2. Лехконен — 2 (Юулсен, Котканиеми), 47:43 — 3:3Победный буллит: АрмиаВратари: Грайсс — НиемиШтрафы: 8-10Броски: 24 (8+6+7+3) — 35 (8+15+10+2)

    «Нью-Йорк Айлендерс» — «Монреаль» 3:4 Б

    «Питтсбург» — «Нью-Джерси» 1:5

    «Питтсбург» потерпел крупное домашнее поражение от «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:5 (1:2, 0:2, 0:1).

    У победителей встречи хет-трик оформил Брайан Бойл и по разу отличились Уилл Батчер и Трэвис Зейджак, а у хозяев льда единственную шайбу забросил Джейми Олексяк.

    «Питтсбург» потерпел четвертое поражение кряду и с 15 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, а «Нью-Джерси» в ней же расположился на 12-й строчке, имея в активе 13 очков. «Дэвилз» прервали серию из трех поражений.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Питтсбург» — «Нью-Джерси» — 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)
    Голы: Батчер — 1 (Андерсон, Ди), 2:24 — 0:1. Олексяк — 4 (Мяяття, Гюнтцель), 9:24 — 1:1. Бойл — 4 (Лавджой, Ди), 12:27 — 1:2. Бойл — 5 (бол., Палмиери, Батчер), 27:38 — 1:3. Бойл — 6 (бол., Холл, Батчер), 39:40 — 1:4. Зэйджак — 4 (Сиверсон, Юханссон), 40:19 — 1:5Вратари: Мюррей (Десмит, 40:00) — КинкейдШтрафы: 10-8Броски: 36 (11+14+11) — 39 (14+13+12)

    «Питтсбург» — «Нью-Джерси» 1:5

    «Аризона» — «Филадельфия» 2:5

    «Филадельфия» обыграла «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2 (2:0, 1:1, 2:1).

    Дубль в составе «летчиков» оформил Клод Жиру, также на его счету одна результативная передача. Защитник Иван Проворов провел на льду 24 минуты 52 секунды.

    «Аризона» прервала серию из пяти побед и с 14 очками занимает 12-е место в Западной конференции, а «Филадельфия» расположилась на десятой строчке на Востоке, имея в активе 15 очков.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Аризона» — «Филадельфия» — 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)
    Голы: Жиру — 5 (Кутюрье, Гостисбеер), 12:34 — 0:1. Гостисбеер — 2 (бол., Жиру, Конекны), 19:10 — 0:2. Гальченюк — 2 (бол., Экман-Ларссон, Келлер), 21:14 — 1:2. Кутюрье — 5, 37:05 — 1:3. Жиру — 6 (Симмондс), 46:35 — 1:4. Грабнер — 4 (Паник, Коннотон), 54:04 — 2:4. Линдблум — 4 (п.в., Патрик), 58:11 — 2:5Вратари: Кюмпер (57:31 — 58:11) — ПикарШтрафы: 16-16Броски: 37 (8+13+16) — 34 (8+11+15)

    «Аризона» — «Филадельфия» 2:5
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ак Барс» не вышел из отпуска. СКА уничтожил чемпиона в матче за Кубок Открытия
  • 02/09/2018 в 14:48
    •
  • Прогноз
  • «Коламбус» — «Даллас»
  • 1.80
  • Завтра в 03:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Спартак» — «Урал»
  • «Спартак» играет без тренера и против своих болельщиков
    • Вчера в 00:22     Карл-Хайнц Румменигге
  • Заговор против УЕФА. Топ-клубы Европы хотят захватить власть
    • 13:23 03/11/2018     Унаи Эмери
  • Шесть месяцев с Эмери: конкурентная команда и оптимизм для фанатов
    • 15:42 01/11/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
    Тоже интересно
    Усман Дембеле Футбол Трансферный дайджест. 30 октября — 5 ноябряКто хочет приютить Дембеле, о чем не могут договориться «Милан» и Ибрагимович, кого хочет подписать эксперт по свободным агентам «Ювентус» и другие трансферные новости последних дней. Вчера в 23:020
  • 23:30
    • Головин не попал в заявку «Монако» на матч с «Брюгге»
  • 09:42
    • «Реал» планирует зимой подписать Икарди
  • 09:32
    • Булыкин: «Локомотиву» нужно обязательно выигрывать у «Порту»
    Мората (справа) напоминает себя прежнего Футбол Ситуация с Канте рискует помешать «Челси» выиграть титулРеакция прессы на матч «Челси» — «Кристал Пэлас» Вчера в 19:120
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Последний шанс для «железнодорожников»
  • 5.92
    •
  • 08:08
    • «Хаддерсфилд» одержал первую победу в сезоне
  • 23:14
    • «Барыс» на выезде выиграл у «Слована»
  • 20:56
    • Два пенальти принесли «Анжи» победу над «Енисеем»
    «Авангард» — «Куньлунь» Хоккей КХЛ. ЦСКА выиграл у СКА, победы «Авангарда» и «Салавата»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 4 ноября Вчера в 23:170
  • 19:38
    • ЦСКА обыграл СКА в армейском дерби
  • 19:26
    • Аршавин: Мог перейти в «Барселону», но «Зенит» отказал
  • 18:26
    • «Крылья Советов» в добавленное время вырвали победу у «Уфы»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 4000
  • рублей
    бонус
    • рег + бонус
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие