НХЛ. Шайба Овечкина, 33 сейва Худобина и хет-трик Бойла

«Вашингтон» — «Эдмонтон» 4:2
«Вашингтон» одолел «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:2 (2:1, 2:1, 0:0).
Один из голов в составе победителей забил российский нападающий Александр Овечкин, его ассистентом в этом эпизоде стал Евгений Кузнецов. Теперь на счету Овечкина 17 (11+6) очков в текущем сезоне, у Кузнецова — 18 (6+12) баллов.
«Вашингтон» с 15 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, а «Эдмонтон» расположился на шестой строчке на Западе, имея в активе 17 очков.
В следующем матче «Кэпиталз» 8 ноября примут «Питтсбург», а «Ойлерз» днем ранее на выезде сыграют с «Тампой».
«Бостон» — «Даллас» 2:1 ОТ
«Бостон» в овертайме вырвал победу у «Далласа» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0). Победную шайбу за 31 секунду до окончания овертайма забросил нападающий «Брюинз» Брэд Маршан.
Голкипер «звезд» Антон Худобин отразил 33 броска из 35. Валерий Ничушкин однажды бросил в створ и совершил два силовых приема, сыграв 10 минут и 42 секунды. Александр Радулов участия во встрече не принимал.
«Даллас» прервал трехматчевую победную серию и с 17 очками занимает пятое место в Западной конференции, а «Бостон» расположился на третьей строчке на Востоке, имея в активе 18 очков.
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Монреаль» 3:4 Б
«Монреаль» на выезде обыграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 Б (3:1, 0:1, 0:1, 0:0, 0:1). Исход встречи решила серия буллитов.
В составе канадской команды отличились Макс Доми, Джонатан Друен и Арттури Лехконен, победный буллит в активе Йоэля Армии. За «островитян» дублем отметился Кейси Чижикас, еще один гол забил Валлтери Фильппула.
«Питтсбург» — «Нью-Джерси» 1:5
«Питтсбург» потерпел крупное домашнее поражение от «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:5 (1:2, 0:2, 0:1).
У победителей встречи хет-трик оформил Брайан Бойл и по разу отличились Уилл Батчер и Трэвис Зейджак, а у хозяев льда единственную шайбу забросил Джейми Олексяк.
«Питтсбург» потерпел четвертое поражение кряду и с 15 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, а «Нью-Джерси» в ней же расположился на 12-й строчке, имея в активе 13 очков. «Дэвилз» прервали серию из трех поражений.
«Аризона» — «Филадельфия» 2:5
«Филадельфия» обыграла «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2 (2:0, 1:1, 2:1).
Дубль в составе «летчиков» оформил Клод Жиру, также на его счету одна результативная передача. Защитник Иван Проворов провел на льду 24 минуты 52 секунды.
«Аризона» прервала серию из пяти побед и с 14 очками занимает 12-е место в Западной конференции, а «Филадельфия» расположилась на десятой строчке на Востоке, имея в активе 15 очков.