«Баффало» забросил 9 шайб «Оттаве»

«Баффало»
twitter.com/BuffaloSabres
В составе американской команды дубли оформили Джефф Скиннер и Джейсон Поменвиль, ещё по голу на свой счёт записали Кайл Окпосо, Земгус Гиргенсонс, Конор Шири, Патрик Берглунд и Кейси Миттельштадт.
За «Оттаву» результативными бросками отметились Макс Маккормик и Коди Сеси.
«Баффало» набрал 16 очков и поднялся на пятое место на Востоке, «Оттава» с 12 баллами располагается на 12-й строчке.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Баффало Сэйбрз» (Баффало) — «Оттава Сенаторз» (Оттава) — 9:2 (3:0, 4:1, 2:1)
Голы: Окпосо — 4 (Нельсон, Соботка), 5:04 — 1:0. Скиннер — 8 (Айкел, Поминвилль), 6:28 — 2:0. Поминвилль — 7 (Скиннер, Айкел), 14:25 — 3:0. Скиннер — 9 (бол., Райнхарт, Миттельштадт), 25:06 — 4:0. Гиргенсонс — 1 (Берглунд, Ларссон), 25:19 — 5:0. Маккормик — 1 (Бедкер), 26:37 — 5:1. Поминвилль — 8 (Айкел, Далин), 27:06 — 6:1. Шири — 4 (Райнхарт), 27:48 — 7:1. Берглунд — 2 (Ристолайнен, Гиргенсонс), 45:41 — 8:1. Миттельштадт — 2 (Шири, Сканделла), 53:13 — 9:1. Сиси — 1 (Шабо, Стоун), 54:14 — 9:2Вратари: Улльмарк — Андерсон (Маккенна, 14:25)Броски: 41 (13+21+7) — 29 (8+9+12)Штраф: 4 — 8