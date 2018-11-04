ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» — «Арсенал»«Локомотив» напомнил себя прошлогоднего
  • 00:39
    • «Барселона» без Месси вырвала победу у «Райо Вальекано»
  • 00:27
    • «Ювентус» в Турине обыграл «Кальяри»
  • 23:54
    • «Монако» на выезде проиграл «Реймсу»
  • 22:58
    • Джокович сыграет с Хачановым в финале турнира в Париже
  • 22:46
    • Степанова и Букин выиграли Гран-при Финляндии в танцах на льду
    Все новости спорта

    «Баффало» забросил 9 шайб «Оттаве»

    НХЛ Оттава Сенаторз Баффало Сэйбрз
    В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» на родном льду разгромили «Оттаву Сенаторз» со счётом 9:2.

    «Баффало»
    «Баффало»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В составе американской команды дубли оформили Джефф Скиннер и Джейсон Поменвиль, ещё по голу на свой счёт записали Кайл Окпосо, Земгус Гиргенсонс, Конор Шири, Патрик Берглунд и Кейси Миттельштадт.

    За «Оттаву» результативными бросками отметились Макс Маккормик и Коди Сеси.

    «Баффало» набрал 16 очков и поднялся на пятое место на Востоке, «Оттава» с 12 баллами располагается на 12-й строчке.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Баффало Сэйбрз» (Баффало) — «Оттава Сенаторз» (Оттава) — 9:2 (3:0, 4:1, 2:1)
    Голы: Окпосо — 4 (Нельсон, Соботка), 5:04 — 1:0. Скиннер — 8 (Айкел, Поминвилль), 6:28 — 2:0. Поминвилль — 7 (Скиннер, Айкел), 14:25 — 3:0. Скиннер — 9 (бол., Райнхарт, Миттельштадт), 25:06 — 4:0. Гиргенсонс — 1 (Берглунд, Ларссон), 25:19 — 5:0. Маккормик — 1 (Бедкер), 26:37 — 5:1. Поминвилль — 8 (Айкел, Далин), 27:06 — 6:1. Шири — 4 (Райнхарт), 27:48 — 7:1. Берглунд — 2 (Ристолайнен, Гиргенсонс), 45:41 — 8:1. Миттельштадт — 2 (Шири, Сканделла), 53:13 — 9:1. Сиси — 1 (Шабо, Стоун), 54:14 — 9:2Вратари: Улльмарк — Андерсон (Маккенна, 14:25)Броски: 41 (13+21+7) — 29 (8+9+12)Штраф: 4 — 8
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ак Барс» не вышел из отпуска. СКА уничтожил чемпиона в матче за Кубок Открытия
  • 02/09/2018 в 14:48
    •
  • Прогноз
  • «Вашингтон» — «Даллас»
  • 2.11
  • Сегодня в 02:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Вашингтон» должен обыграть дома «Даллас»
  • «Вашингтон» — «Даллас». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • Реабилитируется ли «Зенит» после поражения в Кубке?
  • «Зенит» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Вернется ли «Лацио» в зону Лиги чемпионов?
  • «Лацио» — СПАЛ. Прогноз и ставки
  • 3.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Победу «МЮ» принес Маркус Рашфорд Футбол АПЛ. «МЮ» с трудом одолел «Борнмут», «Арсенал» поделил очки с «Ливерпулем»Результаты матчей одиннадцатого тура чемпионата Англии Вчера в 22:400
  • 22:01
    • «Рома» ушла от поражения в матче с «Фиорентиной»
  • 21:27
    • Слуцкий: Я на сто процентов остаюсь в «Витессе»
  • 21:09
    • Загитова победила на этапе «Гран-при» в Финляндии
    Карл-Хайнц Румменигге Футбол Заговор против УЕФА. Топ-клубы Европы хотят захватить властьОб этом свидетельствуют данные Football Leaks Вчера в 13:230
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Локомотив» и испанские гранды
  • 3.62
    •
  • 00:11
    • «Баффало» забросил 9 шайб «Оттаве»
  • 23:44
    • Хохлов: Меня не устраивает то, как «Динамо» завершает атаки
  • 23:34
    • «Филадельфия» победила «Детройт», Эмбиид набрал 39 очков
    «Салават Юлаев» — «Торпедо» Хоккей КХЛ. «Ак Барс» проиграл «Нефтехимику», «Салават» уступил «Торпедо»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 3 ноября Вчера в 22:160
  • 20:25
    • Дубль Паршина помог «Торпедо» победить «Салават Юлаев»
  • 20:24
    • «Реал» прервал серию без побед в Примере
  • 20:18
    • «Нефтехимик» обыграл по буллитам «Ак Барс»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 4000
  • рублей
    бонус
    • рег + бонус
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие