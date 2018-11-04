«Баффало» забросил 9 шайб «Оттаве»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» на родном льду разгромили «Оттаву Сенаторз» со счётом 9:2.

В составе американской команды дубли оформили Джефф Скиннер и Джейсон Поменвиль, ещё по голу на свой счёт записали Кайл Окпосо, Земгус Гиргенсонс, Конор Шири, Патрик Берглунд и Кейси Миттельштадт.

За «Оттаву» результативными бросками отметились Макс Маккормик и Коди Сеси.

«Баффало» набрал 16 очков и поднялся на пятое место на Востоке, «Оттава» с 12 баллами располагается на 12-й строчке.