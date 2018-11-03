«Нефтехимик» обыграл по буллитам «Ак Барс»

Нижнекамскийпо буллитам обыграл казанский(3:2 ПБ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей голами отметились Юусо Пуустинен (33) и Павел Здунов (36). Победный бросок на свой счет записал Андрей Нестрашил.

За гостей отличились Альберт Яруллин (2) и Владимир Ткачев (22).

«Ак Барс» с 35 очками занимает третье место в Восточной конференции, а «Нефтехимик» в ней же расположился на восьмой строчке, имея в активе 26 очков.

В следующем матче подопечные Андрея Назарова 5 ноября примут «Салават Юлаев», а казанцы в этот же день на выезде сыграют с «Торпедо».