«Нефтехимик» обыграл по буллитам «Ак Барс»

«Нефтехимик»
КХЛ
В составе победителей голами отметились Юусо Пуустинен (33) и Павел Здунов (36). Победный бросок на свой счет записал Андрей Нестрашил.
За гостей отличились Альберт Яруллин (2) и Владимир Ткачев (22).
«Ак Барс» с 35 очками занимает третье место в Восточной конференции, а «Нефтехимик» в ней же расположился на восьмой строчке, имея в активе 26 очков.
В следующем матче подопечные Андрея Назарова 5 ноября примут «Салават Юлаев», а казанцы в этот же день на выезде сыграют с «Торпедо».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Ак Барс» (Казань) — 3:2 Б (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Яруллин — 2 (Бурмистров), 2:34 — 0:1. Ткачев — 5 (Галиев, Зарипов), 22:31 — 0:2. Пуустинен — 13 (бол., Руохомаа), 33:48 — 1:2. Здунов — 1 (Брынцев, Хайруллин), 36:40 — 2:2Победный буллит: НестрашилВратари: Ежов (Макаров, 22:31) — ГариповБроски: 27 (4+14+7+2) — 30 (11+11+8+0)Штраф: 10 — 10