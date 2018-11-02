«Автомобилист» в Екатеринбурге победил «Сочи»

«Автомобилист»
«Автомобилист»
За победителей дубль оформил Найджел Доус (9-я и 59 минуты), еще по разу отличились Стефан Да Коста (15) и Анатолий Голышев (37).
Единственную шайбу за гостей забросил Юрки Йокипакка (46).
«Автомобилист» одержал шестую победу кряду и 24 в сезоне и лидирует с 48 очками в Восточной конференции, а «Сочи» расположился на шестой строчке на Западе, имея в активе 25 очков.
В следующем матче подопечные Андрея Мартемьянова 4 ноября примут «Сибирь», а «леопарды» в этот же день на выезде сыграют с «Трактором».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Сочи» (Сочи) — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
Голы: Доус — 9 (бол., Голышев, Паре), 9:08 — 1:0. Да Коста — 11 (Доус, Бодров), 15:27 — 2:0. Голышев — 10 (Мамкин, Да Коста), 37:09 — 3:0. Йокипакка — 3 (бол., О`Делл, Росен), 46:48 — 3:1. Доус — 10 (п.в.), 59:05 — 4:1Вратари: Сохатский — Шикин (56:37 — 58:37, 59:00 — 59:05)Броски: 25 (13+8+4) — 36 (11+11+14)Штраф: 8 — 2