«Автомобилист» в Екатеринбурге победил «Сочи»

Екатеринбургскийобыграл(3:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

За победителей дубль оформил Найджел Доус (9-я и 59 минуты), еще по разу отличились Стефан Да Коста (15) и Анатолий Голышев (37).

Единственную шайбу за гостей забросил Юрки Йокипакка (46).

«Автомобилист» одержал шестую победу кряду и 24 в сезоне и лидирует с 48 очками в Восточной конференции, а «Сочи» расположился на шестой строчке на Западе, имея в активе 25 очков.

В следующем матче подопечные Андрея Мартемьянова 4 ноября примут «Сибирь», а «леопарды» в этот же день на выезде сыграют с «Трактором».