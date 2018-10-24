«Амур» обыграл «Нефтехимик» в Хабаровске

Хоккеисты «Амура»
ХК «Амур»
У «Амура» отличились Павел Дедунов, Александр Горшков, Игорь Руденков, Владислав Ушенин и Валентин Пьянов. У «Нефтехимика» шайбы забросили Адам Полашек (дубль) и Юусо Пуустинен (28).
Хабаровчане с 14 очками поднялись на 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. « Нефтехимик» занимает 8-ю строчку (21).
В следующем матче «Амур» 26 октября примет казанский «Ак Барс», а «Нефтехимик» 27 октября — челябинский «Трактор».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 5:3 (1:1, 0:1, 4:1)
Голы: Полашек — 3 (бол., Няттинен, Сергеев), 10:22 — 0:1. Дедунов — 6, 11:53 — 1:1. Пуустинен — 10 (Авцин), 27:31 — 1:2. Горшков — 6 (бол., Коларж, Файзуллин), 40:25 — 2:2. Руденков — 5 (Файзуллин), 49:42 — 3:2. Вл. Ушенин — 4 (Вяч. Ушенин, Зогорна), 52:17 — 4:2. Полашек — 4 (бол., Сергеев, Пуустинен), 55:00 — 4:3. Пьянов — 2 (п.в., Зогорна), 57:12 — 5:3Вратари: Аликин — Ежов (56:08 — 57:12)Штрафы: 14-12Броски: 21 (2+9+10) — 44 (14+7+23)