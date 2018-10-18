ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дэниэль СтарриджДесять сюрпризов АПЛ. Кто приятно удивил на старте сезона?
  • 22:51
    • Сборная России выиграла общекомандный медальный зачет ЮОИ
  • 22:26
    • «Ак Барс» победил «Салават» в «зелёном дерби»
  • 22:11
    • СКА взял верх над московским «Динамо»
  • 21:54
    • Касаткина вышла в полуфинал Кубка Кремля, обыграв Павлюченкову
  • 19:33
    • «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании нового контракта с Шоу
    Все новости спорта

    «Торпедо» уступило в овертайме «Йокериту»

    КХЛ Йокерит Торпедо
    Нижегородское «Торпедо» потерпело домашнее поражение от финского «Йокерита» (4:5 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В составе «Торпедо» дубль оформил Денис Паршин, еще по шайбе забросили Никита Сетдиков и Михаил Варнаков.

    У «Йокерита» отличились Виктор Лев, Джефф Плэтт и Ессе Йоэнсуу, отличившийся дважды. Победную шайбу в овертайме забросил Брайан О’Нилл.

    Нижегородский клуб потерпел шестое поражение подряд. После 18 игр «Торпедо» с 22-я очками занимает седьмое место в Восточной конференции.

    «Йокерит» с 29-ю баллами идет на третьей строчке на Западе.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:0 (0:0, 4:0, 0:0)
    Голы: Каюмов — 2 (мен.), 26:54 — 1:0. Апальков — 2 (Елесин, Картаев), 32:01 — 2:0. Апальков — 3 (Алексеев, Картаев), 34:32 — 3:0. Денисенко — 3 (бол., Контиола, Локтионов), 37:28 — 4:0Вратари: Коновалов — Красоткин (Серебряков, 34:32)Броски: 30 (6+10+14) — 21 (5+5+11)Штраф: 6 — 8
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ак Барс» не вышел из отпуска. СКА уничтожил чемпиона в матче за Кубок Открытия
  • 02/09/2018 в 14:48
    •
  • Прогноз
  • «Сочи» — ЦСКА
  • 1.85
  • Завтра в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Тампа-Бэй» нанесет «Детройту» седьмое поражение подряд
  • «Тампа-Бэй» — «Детройт». Прогноз и ставки
  • 1.57
    •
  • Непростой выезд «армейцев» в Каспийск
  • «Анжи» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • ЦСКА и «Сочи» не забросят много шайб
  • «Сочи» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Хоккеисты «Вашингтона» Хоккей НХЛ. Дубль Овечкина, передача Кузнецова, «Анахайм» вышел в лидеры на ЗападеОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 18 октября 08:550
  • 19:02
    • Кокорину и Мамаеву предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство»
  • 17:50
    • Медведев разгромил Лайовича во втором круге Кубка Кремля
  • 17:12
    • Сборная России по хоккею проведет матч на стадионе «Зенита»
    Хамес Родригес Футбол Десять интересных событий международной паузыГолы легендарного спринтера, новая вершина Мбаппе и еще ряд любопытных событий можно выделить по итогам паузы на игры сборных 02:130
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. СКА ждет непростой матч с «Динамо»
  • 4.19
    •
  • 22:34
    • ЦСКА обыграл «Дарушшафаку» в матче Евролиги
  • 22:22
    • «Витязь» оказался сильнее «Нефтехимика»
  • 22:10
    • «Спартак» на своем льду проиграл рижскому «Динамо»
    Франция справилась с обновленной Германией Футбол Новой Германии все еще не по зубам новая ФранцияРеакция прессы на матч Франция — Германия Вчера в 21:320
  • 16:57
    • Семак: Кокорин и Мамаев заслуживают наказания, но справедливого
  • 13:21
    • СМИ: ПСЖ будет готов отпустить Неймара
  • 12:18
    • «Рубин» отстранен от участия в еврокубках
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие