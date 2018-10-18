«Торпедо» уступило в овертайме «Йокериту»

Фрагмент матча
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В составе «Торпедо» дубль оформил Денис Паршин, еще по шайбе забросили Никита Сетдиков и Михаил Варнаков.
У «Йокерита» отличились Виктор Лев, Джефф Плэтт и Ессе Йоэнсуу, отличившийся дважды. Победную шайбу в овертайме забросил Брайан О’Нилл.
Нижегородский клуб потерпел шестое поражение подряд. После 18 игр «Торпедо» с 22-я очками занимает седьмое место в Восточной конференции.
«Йокерит» с 29-ю баллами идет на третьей строчке на Западе.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:0 (0:0, 4:0, 0:0)
Голы: Каюмов — 2 (мен.), 26:54 — 1:0. Апальков — 2 (Елесин, Картаев), 32:01 — 2:0. Апальков — 3 (Алексеев, Картаев), 34:32 — 3:0. Денисенко — 3 (бол., Контиола, Локтионов), 37:28 — 4:0Вратари: Коновалов — Красоткин (Серебряков, 34:32)Броски: 30 (6+10+14) — 21 (5+5+11)Штраф: 6 — 8