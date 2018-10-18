«Торпедо» уступило в овертайме «Йокериту»

Нижегородскоепотерпело домашнее поражение от финского(4:5 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

В составе «Торпедо» дубль оформил Денис Паршин, еще по шайбе забросили Никита Сетдиков и Михаил Варнаков.

У «Йокерита» отличились Виктор Лев, Джефф Плэтт и Ессе Йоэнсуу, отличившийся дважды. Победную шайбу в овертайме забросил Брайан О’Нилл.

Нижегородский клуб потерпел шестое поражение подряд. После 18 игр «Торпедо» с 22-я очками занимает седьмое место в Восточной конференции.

«Йокерит» с 29-ю баллами идет на третьей строчке на Западе.