«Сочи» на выезде одолел «Нефтехимик»

«Нефтехимик» — «Сочи»
ХК «Нефтехимик»https://www.hcnh.ru/
Встреча завершилась со счетом 2:4.
Дублем в составе победителей отметился нападающий Эрик О'Делл. Также у «Сочи» шайбы на счету Сергея Шмелева и Александра Полунина в пустые ворота.
В составе хозяев отличились Павел Падакин и Адам Полашек.
«Нефтехимик» (19 очков) идет восьмым на Востоке, «Сочи» (20 очков) занимает пятое место на Западной конференции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Сочи» (Сочи) — 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)
Голы: О`Делл — 5 (бол., Росен), 6:56 — 0:1. О`Делл — 6 (бол., Капустин, Росен), 16:17 — 0:2. Падакин — 2 (Куликов, Нестрашил), 17:01 — 1:2. Полашек — 2 (Аркалов), 25:08 — 2:2. Шмелев — 1 (Бочаров, Коллинс), 35:24 — 2:3. Полунин — 2 (п.в.), 58:26 — 2:4Вратари: Ежов (57:34 — 58:26) — БарулинШтраф: Ежов (57:34 — 58:26) — БарулинБроски: 31 (12+9+10) — 31 (10+11+10)