ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тьерри АнриТьерри Анри в «Монако». Жардим передал легенде мешок проблем
  • 20:18
    • Капитан «Магнитки» выбыл на неопределенный срок
  • 19:42
    • ЦСКА продлил победную серию до 12 матчей
  • 19:29
    • Два игрока «Крыльев» задержаны ДПС с признаками опьянения
  • 19:07
    • «Автомобилист» одержал 18-ю подряд победу со старта сезона
  • 14:34
    • Джокович стал чемпионом Шанхая
    Все новости спорта

    «Автомобилист» одержал 18-ю подряд победу со старта сезона

    КХЛ Автомобилист Салават Юлаев Сибирь Металлург Мг
    «Автомобилист» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Хоккеисты «Автомобилиста»
    Хоккеисты «Автомобилиста»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Встреча, которая прошла в Екатеринбурге, завершилась со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

    Единственный точный бросок на 9-й минуте нанес нападающий хозяев Евгений Грачев.

    Сухую игру в свой актив записал голкипер команды из Екатеринбурга Якуб Коварж.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
    Гол: Грачев — 2 (Гуркин, Вишневский), 8:03 — 1:0Вратари: Коварж — Метсола (58:32)Штраф: 4 — 4Броски: 28 (7+9+12) — 33 (12+6+15)

    Для «Автомобилиста» это уже 18-я победа подряд со старта сезона, он возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции (36 очков), «Салават Юлаев» идет четвертым (23 очка).

    «Сибирь» в Магнитогорске нанесла поражение местному «Металлургу» — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).

    Счет был открыт на 50-й минуте, когда Максим Казаков воспользовался ошибкой соперника в средней зоне и обыграл Василия Кошечкина. В концовке встречи точку поставил Данила Романцев, отправив шайбу в пустые ворота.

    Шат-аут оформил канадский голкипер команды Дэнии Тейлор.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
    Голы: Казаков — 2, 49:44 — 0:1. Романцев — 5 (п.в.), 58:03 — 0:2Вратари: Кошечкин (57:56 — 58:03, 58:18) — ТэйлорШтраф: 6 — 4Броски: 36 (8+13+15) — 33 (6+16+11)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Сибирь» занимает 13-е место (7 очков), а «Металлург» — пятое (22 очка). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ак Барс» не вышел из отпуска. СКА уничтожил чемпиона в матче за Кубок Открытия
  • 02/09/2018 в 14:48
    •
  • Прогноз
  • СКА — «Спартак»
  • 1.82
  • Завтра в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Репин, торба и прорыв
  • Польша — Италия. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Литве относительно повезет
  • Литва — Черногория. Прогноз и ставки
  • 3.54
    •
  • Израиль и Албания в схватке за лидерство в группе
  • Израиль — Албания. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Хосе Кальехон Футбол Главные креативщики Европы. От Депая до КальехонаВ европейском футболе каждой команде нужен футболист, который способен обострить игру, но не у каждой он есть Вчера в 17:380
  • 08:55
    • Сборная Германии повторила собственный антирекорд
  • 08:44
    • Нугмагомедов бросил вызов Мейвезеру
  • 20:36
    • «Авангард» в домашнем матче одолел «Барыс»
    Кайл Уокер на фоне пустых трибун Футбол Без болельщиков и голов: Хорватия и Англия провели странный матчКоманды сыграли вничью в Лиге наций УЕФА Вчера в 12:290
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Битва в Сочи и попытка Италии выйти из кризиса
  • 5.24
    •
  • 20:05
    • «Локомотив» уверенно победил «Динамо»
  • 19:51
    • Агент Тигиева назвал возможную дисквалификацию клиента большой проблемой
  • 19:17
    • Сборные Румынии и Сербии сыграли вничью
    «Ак Барс» — «Сочи» Хоккей КХЛ. «Ак Барс» и «Спартак» одержали победыОбзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 13 октября Вчера в 20:140
  • 08:13
    • Емельяненко нокаутировал Соннена в первом раунде
  • 14:30
    • Ястремская выиграла турнир в Гонконге
  • 12:03
    • Лев: Понимаю разговоры о моей отставке
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие