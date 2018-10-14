«Автомобилист» одержал 18-ю подряд победу со старта сезона

Встреча, которая прошла в Екатеринбурге, завершилась со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).
Единственный точный бросок на 9-й минуте нанес нападающий хозяев Евгений Грачев.
Сухую игру в свой актив записал голкипер команды из Екатеринбурга Якуб Коварж.
Для «Автомобилиста» это уже 18-я победа подряд со старта сезона, он возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции (36 очков), «Салават Юлаев» идет четвертым (23 очка).
«Сибирь» в Магнитогорске нанесла поражение местному «Металлургу» — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).
Счет был открыт на 50-й минуте, когда Максим Казаков воспользовался ошибкой соперника в средней зоне и обыграл Василия Кошечкина. В концовке встречи точку поставил Данила Романцев, отправив шайбу в пустые ворота.
Шат-аут оформил канадский голкипер команды Дэнии Тейлор.
В турнирной таблице Восточной конференции «Сибирь» занимает 13-е место (7 очков), а «Металлург» — пятое (22 очка). 0