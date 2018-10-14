«Автомобилист» одержал 18-ю подряд победу со старта сезона

одержал победу надв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Екатеринбурге, завершилась со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

Единственный точный бросок на 9-й минуте нанес нападающий хозяев Евгений Грачев.

Сухую игру в свой актив записал голкипер команды из Екатеринбурга Якуб Коварж.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) Гол: Грачев — 2 (Гуркин, Вишневский), 8:03 — 1:0Вратари: Коварж — Метсола (58:32)Штраф: 4 — 4Броски: 28 (7+9+12) — 33 (12+6+15)

Для «Автомобилиста» это уже 18-я победа подряд со старта сезона, он возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции (36 очков), «Салават Юлаев» идет четвертым (23 очка).

«Сибирь» в Магнитогорске нанесла поражение местному «Металлургу» — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).

Счет был открыт на 50-й минуте, когда Максим Казаков воспользовался ошибкой соперника в средней зоне и обыграл Василия Кошечкина. В концовке встречи точку поставил Данила Романцев, отправив шайбу в пустые ворота.

Шат-аут оформил канадский голкипер команды Дэнии Тейлор.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Металлург» (Магнитогорск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2) Голы: Казаков — 2, 49:44 — 0:1. Романцев — 5 (п.в.), 58:03 — 0:2Вратари: Кошечкин (57:56 — 58:03, 58:18) — ТэйлорШтраф: 6 — 4Броски: 36 (8+13+15) — 33 (6+16+11)

В турнирной таблице Восточной конференции «Сибирь» занимает 13-е место (7 очков), а «Металлург» — пятое (22 очка). 0