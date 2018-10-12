«Автомобилист» одержал 17-ю победу подряд

оказался сильнеев матче регулярного чемпионата

Игра прошла в Екатеринбурге и закончилась со счетом 4:1 в пользу подопечных Андрея Мартемьянова.

После перерыва клуб из Екатеринбурга отметился двумя результативными бросками. Сначала гостей огорчил Михаил Мамкин, а затем — Франсис Паре. В третьем игровом отрезке Степан Хрипунов увеличил преимущество хозяев, на что новосибирская команда ответила голом Александра Логинова в большинстве. В концовке лидер Восточной конференции забросил четвертую шайбу стараниями Евгения Грачева, который отличился в меньшинстве.

«Автомобилист» одержал победу в 17-м матче подряд, подопечные Александра Андриевского потерпели 15-е поражение в 17-ти встречах регулярного чемпионата.