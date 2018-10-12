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    «Автомобилист» одержал 17-ю победу подряд

    КХЛ Автомобилист Сибирь
    «Автомобилист» оказался сильнее «Сибири» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

    «Автомобилист» остается непобедимым
    «Автомобилист» остается непобедимым
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    Игра прошла в Екатеринбурге и закончилась со счетом 4:1 в пользу подопечных Андрея Мартемьянова.

    После перерыва клуб из Екатеринбурга отметился двумя результативными бросками. Сначала гостей огорчил Михаил Мамкин, а затем — Франсис Паре. В третьем игровом отрезке Степан Хрипунов увеличил преимущество хозяев, на что новосибирская команда ответила голом Александра Логинова в большинстве. В концовке лидер Восточной конференции забросил четвертую шайбу стараниями Евгения Грачева, который отличился в меньшинстве.

    «Автомобилист» одержал победу в 17-м матче подряд, подопечные Александра Андриевского потерпели 15-е поражение в 17-ти встречах регулярного чемпионата.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» — «Сибирь» — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
    Голы: Мамкин — 1 (Гуркин), 22:56 — 1:0. Паре — 8 (бол., Доус, Вишневский), 30:31 — 2:0. Хрипунов — 2 (Попов, Обидин), 45:32 — 3:0. Логинов — 1 (бол., Дугин, Саюстов), 51:47 — 3:1. Грачев — 1 (мен.), 55:26 — 4:1Вратари: Сохатский — КрасиковШтраф: 4 — 28Броски: 26 (6+13+7) — 27 (15+3+9)
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